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網路認識 威脅不從就上門… 惡狼逼3少女拍密片 重判8年

男子吳育瑞從網路認識3名年幼少女，竟脅迫少女需自拍自慰影像，新竹地院重判8年。（資料照）

男子吳育瑞從網路認識3名年幼少女，竟脅迫少女需自拍自慰影像，新竹地院重判8年。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子吳育瑞於二○二一年連續從網路認識三名年幼少女，竟脅迫少女需自拍自慰影像，否則就要對少女們不利，新竹地院認為吳男讓少女們成長過程蒙受難以磨滅的心靈創傷，甚至還上門騷擾，行為極為可惡，心態可議，依兒少性剝削防制條例脅迫幼女自行拍攝性影像罪重判八年。

法官痛批吳男：行為極為可惡

法官調查，男子吳育瑞於二○二一年透過網路遊戲「殺人狼」認識十五歲的小美，恫稱「如不服從指示，就去你家找你」，以此方式脅迫小美，致小美心生畏懼，多次在其指示之下，裸體與吳男視訊，過程中吳男指示小美自慰，並自拍裸胸與下體影像後傳給吳男。

事後小美不堪其擾，封鎖吳男的LINE，吳男竟跑到小美住處附近騷擾她，整件事才被小美父親知悉並報警。

同年吳男透過網路遊戲認識十二歲的小真，表示要教她如何自慰，引誘小真自拍裸露猥褻照片，事後恫嚇稱如不傳送影像，將會把照片傳給他人。

另吳男透過線上桌遊認識十二歲的小雲，去年七月間也向小雲索討裸露照片與自慰影片得逞。

法官認為，吳男惡行讓被害幼女們日後需擔憂照片是否外流風險，成長過程蒙受難以磨滅的心靈創傷、陰影與隱憂，甚至還上門騷擾，極為可惡，其心態極為可議，且迄今未賠償被害幼女。最後依兒少性剝削防制條例脅迫幼女自行拍攝性影像罪重判八年。

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