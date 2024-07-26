中捷被砍高中生辦感恩捐血 「長髮哥」風雨無阻相挺

呂生父母辦捐血活動，長髮哥許瑞顯（中）及雨傘哥（左）到場相挺。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/26 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運5月21日發生車廂內隨機砍人案震驚社會，17歲呂姓高中生及27歲「長髮哥」許瑞顯遭20歲洪嫌砍傷，呂生身中3刀，緊急輸血救命，父母今天舉行感恩捐血活動，民眾風雨無阻共襄盛舉，許瑞顯也現身相挺，呂生則是現場奉茶，超過500人捐出熱血。

凱米颱風過後仍風大雨大，捐血會場湧進民眾挽袖捐血，「長髮哥」許瑞顯也現身，他說，原來要在活動第一次捐血，但明天有健力比賽因此作罷。他看到呂生也親切問候傷勢，聽到呂生返校上課，感到欣慰。

請繼續往下閱讀...

捐血民眾關心呂生，問及事發經過，他說，洪嫌突然砍向他，也不知道怎麼反應，負傷後還和其他乘客有一起勸洪嫌「不要激動」，還好有長髮哥等人的幫忙，不然就被砍更多刀。

呂母說，感謝有這麼多人來捐血，兒子在中捷事件受傷後，受很多人幫助，尤其當天兒子穿黑衣服，被砍傷時沒有人知道，也未呼救，最後失血過多進加護病房，她感謝見義勇為的乘客，以及捐血給兒子的捐血人。

另外，洪嫌首次開庭時認罪、道歉，感謝見義勇為許瑞顯制止他而救全車，許瑞顯今天說，他只是做他該做的事情，對洪嫌沒有太多憤怒情緒，後續靜待司法判決。面對洪嫌在開庭時向受害者道歉，呂生說，會想原諒，但也認為洪嫌要面對司法判決，希望洪嫌「以後不開心，別做傷人、傷己的事」；洪母則說，接受道歉，是希望對方能在好好反省。

台中捐血中心統計，台中血庫因暑假及颱風造成急缺血，目前庫存僅剩3.6天，低於7天安全庫存，其中A型血3.3天急缺，B型血6.2天偏低，0型血2.4天急缺，AB型血4.6天偏低。

呂生父母今天舉行捐血感恩活動，以全家曾去過的墾丁優良名宿，每晚住宿要價8000到1萬元，購買百張住宿券做為抽獎感謝，也贈送雨傘，搭捷運還能防身。

呂生（右1）父母辦捐血活動，長髮哥許瑞顯（右2）及雨傘哥（右3）到場相挺。（記者蔡淑媛攝）

呂生父母感謝社會幫助，舉辦捐血感恩活動。（記者蔡淑媛攝）

民眾響應捐血感恩活動。（記者蔡淑媛攝）

呂生及呂父送雨傘給雨傘哥。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法