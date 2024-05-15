單親媽悶死兒女 高大成：是否遭餵毒看這些

法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

2024/05/15 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市中和發生單親媽蘇女用枕頭悶死6歲、9歲兒女命案，檢察官今會同法醫相驗，初步研判死因均為窒息死亡，由於蘇女疑似拉K後行凶，將釐清是否生前遭餵毒，不過法醫高大成指出，應該沒被餵毒，小姊弟如遭悶死，鼻頭會出血，口腔黏膜也會出血及牙齒印痘，解剖查看會有肺氣腫。

法醫高大成表示，蘇女被毒品所害，又飽受憂鬱症之苦，殺死親生子女應該是認為姊弟倆活下來也不會幸福。

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據了解，蘇女在母親節當天帶著兩個孩子到中和區某家摩鐵住宿，昨天飲酒及吸食毒品K他命後，上午先用枕頭將9歲大的女兒悶死，但因女兒不斷掙扎，因此在她手臂上留下抓痕，等到確定女兒死亡後才鬆手，1個小時後再以同一個枕頭將兒子悶死，等到下午閨密女友人探視時發現報警。

由於檢警在汽車旅館蘇女的房間內，搜出毒品K他命捲菸1支及殘渣，高大成認為，小孩致命原因，應該沒有被餵毒，吸食K他命沒有大量，應不致死，對於小孩有無被餵食安眠藥，由於一點點劑量可能就讓孩童沈睡，致於被悶死前有沒有掙扎，則看小孩的指甲縫，有沒有驗出抓媽媽的皮屑。

蘇女疑似吸毒又有憂鬱症，高大成表示，毒品對腦部危害甚大，也會加重憂鬱症，蘇女會狠下毒手，針對有無共犯，他認為不可能，因蘇女吸毒已喪失思考能力，很難與常人溝通，不太可能說服他人和她共同行凶。

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