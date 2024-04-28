誆代客投資股票 新竹婦、工程師上鉤遭詐超過2800萬

代客投資股票幌子，新竹兩人遭詐超過2800萬，車手遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/28 22:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕代客投資股票幌子害人不淺！新竹地院接連傳出兩起鉅額詐騙案，詐團均以代客操作股票為幌子，吸引竹縣蕭姓婦人與竹科陳姓工程師上鉤，接連投下鉅款，結果蕭婦遭詐1600萬、陳男遭詐超過1200萬，二人合計遭詐超過2800萬。

法官調查，去年12月謝男加入有持續性、牟利性、結構性的詐欺集團組織，負責持假工作證等偽造之文書向被害人收取款項。新竹縣蕭姓婦人則墜入代客投資股票的幌子，從去年11月起依詐團指示，連續6次面交現金給詐團，累計交付1600萬元。

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蕭婦事後察覺有異，報警處理，並與詐欺集團成員相約於去年12月20日上午在星巴克竹北文興門市面交605萬元，欲與警配合當場逮捕取款車手。

此時詐團指示謝男現身與蕭婦見面，謝男出示偽造工作證，誆稱是某國際公司外務專員，等蕭婦交付605萬元假鈔及仟元真鈔1張給謝男時，謝男則交付偽造公司股權證書、財團法人全國認證基金會認證證書、商業操作收據等文書給蕭婦，警方當場逮捕謝男。法官審酌謝男加入詐欺集團擔任車手，造成被害人財產受有損失，影響社會治安，犯罪所生危害重大，依詐欺取財未遂罪判刑8月。

此外，也是去年12月加入詐團的范男，擔任向被害人取款的面交車手，竹科陳姓工程師身陷代客投資操作股票幌子，被騙面交7次共940萬元後，詐團又佯稱須再付304萬元傭金，才能提早退出投資計畫，陳男與詐團相約於去年12月20日在頎邦科技面交投資款項。

陳男交付304萬元給出面取款的范男後，才察覺受騙，報警處理，並配合警方與詐團相約在陳男位於新竹縣竹北市縣住所大廳，再交付206萬9千元違約金以退出投資計畫，陳男聽從警方在現金中夾雜千元真鈔，其餘為玩具假鈔且在范男交付委託操作基金保管單時，當場由埋伏警方逮捕。法官審酌被害人受鉅額金錢損失，范男所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，所生危害重大，依三人以上共同詐欺取財罪判刑2年。

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