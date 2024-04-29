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首頁　>　社會

AI偽造親友聲音 北市警首季阻詐4.6億

2024/04/29 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕人工智慧成不肖人士詐騙工具，有民眾收到假冒親友傳送的LINE訊息，詐騙集團先是利用AI偽造其親友聲音問候以假亂真，隨後開口稱要借錢。台北市刑事警察大隊提醒，AI技術可能被用於假冒詐騙，若民眾接到陌生來電或訊息自稱是親戚好友要求借貸，或發覺對方說話方式與以往不同、提出特殊要求，應透過彼此知悉的資訊驗證身分，或直接要求見面再談。

市刑大︰多問兩句驗證對方身分

有民眾近日收到來自親友的LINE訊息，對方先是傳出一段「你在忙嗎」的語音訊息，隨後傳訊息稱碰到一些急事，銀行帳戶被轉帳到限額需要十二點後才可再轉帳，希望可先借五萬元周轉，並稱晚上就會轉還。由於錄音訊息與民眾親友本人聲音極為相似，一度讓她無法辨識真假。

刑大表示，AI可透過深偽技術模仿他人聲調，技術可能遭歹徒用於假冒親友詐騙，若民眾接到陌生來電自稱是親戚好友，應透過彼此知悉的資訊驗證身分；一旦對方要求提供個人資訊、輸入驗證碼或借貸，更要提高警覺或見面再談。刑大提醒，若民眾發現對方說話方式與以往不同，提出特殊的要求，建議多問兩句驗證對方身分，不能僅以LINE文字或貼圖對話認定對方是朋友。

刑大統計，台北市今年一至三月共攔阻五三六件詐騙案，攔阻四億六○二八萬元，較去同期攔阻增加二三九件，攔阻金額增加二億二四七一萬元。警方將持續強化金融機構及超商攔阻機制，協助民眾被詐騙款項即時警示圈存、查扣不法犯罪所得。

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