台中警風紀連環爆！ 局長李文章自請處分 懲處名單出爐

針對連傳警察風紀案件，市警局晚間由副局長郭士傑回應說明。（警方提供）

2024/05/13 20:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市前刑大大隊長林明佐涉貪包庇，成為博弈集團內鬼，昨再傳出霧峰分局偵查隊林姓小隊長出現在簽賭機房現場，連同先前大雅分局及少年隊浮報刑辦費或虛報器材費，警風紀連環爆重創形象，局長李文章今天在議會答詢時強調，員警違法犯紀依法究辦，且相關主管官都要一併追究責任，他也會自請處分。

而市警局晚間也由副局長郭士傑統一說明表示，針對此類案件，警局會嚴查嚴辦到底，追究相關人員責任，另由督察室督同各分局及各大隊加強蒐集風紀情資，針對有風紀顧慮人員，全面展開清查，若再有違法犯紀，一律嚴查嚴辦，該免職、停職或行政懲處、調職，絕不寬貸。

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而對於少數列管輔導之同仁，警局將持續加強輔導考核，若輔導無效，一犯再犯，則優先列為汰除對象，從111年到今，已逕予免職或輔導辭職、退休列輔官警共25人，全面展現整飭風紀的決心，警局也要求各分局長、大隊長及各級主管必須以身作則、對所屬嚴管勤教，落實各項考核監督，若有督導不周者，一律從重追究相關考監責任。

另針對近期風紀案件，除局長自請處分，另相關官警涉嫌違法違紀、考監責任及懲處如下：

（一）少年警察隊偵查佐張○勛核予記一大過，小隊長陳○聰及偵查佐田○豪各記過二次，並依規定追究相關考監責任，核予前隊長陳○哲申誡一次，組長陳○池、分隊長吳○濃各記過一次，分隊長高○懋、時任督察員莊○穎、蘇○鋒各申誡一次。

（二）霧峰分局小隊長林○豐核予記一大過，並依規定追究相關考監責任，核予分局長陳祥麟申誡一次、前隊長許○鳴記過一次、前副隊長闕○松、前巡官陳○瑞各申誡二次。

（三）大雅分局小隊長張○興核予記過二次，並依規定追究相關考監責任，核予前隊長曾○富申誡一次之懲處。

（四）當事人小隊長陳○聰、林○豐、張○興、偵查佐張○勛、田○豪等5人均改調為行政警察，調整服務地區。

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