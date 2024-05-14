中國老婦打人還嗆「我兒是市長」惹眾怒！ 大批警力出動保護她

四川成都一名老婦突然當街打人，一邊叫囂稱自己的兒子是市長，沒多久就見當地警察大陣仗出動保護該名老婦的座車，引發群眾不滿，現場大批民眾圍住警察抗議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/05/14 00:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生一起引發牆內外熱議的事件，四川省成都市一名老婦12日突然當街打人，一邊叫囂稱自己的兒子是市長，沒多久就見當地警察大陣仗出動，保護該名老婦的座車，引發群眾不滿，現場大批民眾圍住警察抗議。這起事件和現場畫面曝光後，不少人認為能出動這麼多警察，顯見該名老婦確實身分不簡單，僅管警方出面闢謠，但相關說詞反讓質疑聲浪擴大。

旅義華僑作家李穎13日凌晨在X平台PO出數段影片和照片表示，成都市成華區長融街12日下午4點多發生一起打人案，據悉一名男子走在路上看到一輛吉普車停在路邊而順手摸了一下車身，此時車內一名老太太突然下車，指控男子劃傷她的車，要求賠償人民幣1萬元（約新台幣4.5萬）。男子聞言急忙否認指控，但老太太直接賞了他2記耳光，還嗆聲「我兒子是市長」，不賠錢不准走人。

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看到老太太企圖拿兒子市長來欺壓一般老百姓，一旁民眾心生不滿，想為被打男子討公道，上前包圍老太太和吉普車。沒想到成都當局獲報後，隨即出動大批警察和特警，企圖趕走眾人，之後索性將老太太的吉普車圍住不讓人靠近，不僅被打男子被強行帶離，還有部份抗議民眾也被抓走，促使民眾怒火越燒越大，抗議群眾越來越多，爭執事件從當天下午延燒到晚上，演變成大規模抗議，要求警方「放人」。

至於被警方保護的老太太，因為民眾圍堵無法自行開車走人，只能坐著警車離開現場，據稱老太太從自己的吉普車下來時被民眾包圍指責。

這起事件隨即引發熱議，成華公安13日發布通報稱，是41歲張姓男子先觸摸敲打停靠在路邊的吉普車，65歲女車主發現後制止，隨後發現車身有劃痕才與張男發生爭執。民警到現場，準備將2人帶回派出所時，張男拒不配合且執意離開，民警只能強制帶離，「目前2人已協商達成和解」。

成華公安宣稱，關於網傳女車主「兒子是市長」、「家屬是當官的」、「要求賠償一萬元」、「被現場（警方）放走」等消息，「經查都不屬實」。

警方通報曝光後，反加深網友質疑，「沒點背景可以出動這麼多警察？」、「沒有領導關系？警察會手拉手護著汽車？韭菜人礦哪有這待遇？」、「官方一闢謠，代表這事就真了」、「解釋不了為什麼會被那麼多群眾包圍」、「在中國，闢謠就是證實」、「看這陣仗就知道這老人不簡單」。

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