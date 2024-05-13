主嫌收押了！父被騙3000萬房產案 桃檢「1舉動」防止房屋被轉賣

李姓老翁留學英國的女兒透過臉書控訴台灣是詐騙天堂，老父的3000萬房屋被過戶騙走；檢警昨天逮捕主嫌陳男，檢察官複訊後今天聲請羈押，桃園地院晚間裁准收押禁見。（記者余瑞仁攝）

2024/05/13 23:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕在英國讀書的李姓女網友上週在臉書發千字文，直指人在台灣的老爸聽信詐騙集團投資獲利詐術，家中98坪價值3000萬的房產竟被詐團騙過戶，老父落得已身無分文，沉痛直批：「台灣就是一個詐騙天堂！」案由刑事警察局、桃園市警局刑警大隊、蘆竹警分局組成專案小組追查，經報請桃園地檢署偵辦，鎖定涉案車輛及嫌犯陳彥翔，昨（12）日拘提陳男到案訊後送辦，經檢察官複訊後今天下午將陳男聲請羈押禁見；經桃園地院漏夜審理，晚間10點45分裁定陳男收押禁見。

另方面，檢方為保全李姓老翁房產，今天也向法院聲請扣押被害人受騙賣掉的房產，另請地政機關註記、管制，以行政措施避免該房屋再被轉賣。

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李姓老翁報案稱，他是在LINE社群被引誘加入名為「股市操盤」的群組，群組告知可以幫他盤獲利，由於沒有錢投資，他將房子賣了2千7百多萬元，之後陸續把錢交給對方，總共面交6次、匯款2次，金額共達2590萬元；最後該集團誆稱他獲利4千多萬元，但須另外支付5百多萬元「老師費」，他跑去找親戚借錢，親戚說出疑點才發現受騙。

李姓老翁受騙後，他在英國留學的女兒獲悉後，上週於臉書公開社團發出千字文，指詐騙集團將其父親的98坪、價值3千萬元的房屋過戶騙走，害得老爸現在身無分文、老淚縱橫，痛批：「台灣就是一個詐騙天堂！」事件引起社會譁然。

全案引起警方高度重視，由刑事警察局、桃園市刑大及蘆竹警分局組成專案小組，報請桃園地檢署由檢察官吳明嫺檢察官指揮偵辦，由於李姓老翁手機群組被刪除，警方順利資料復原，另從數次的面交地點調閱監視影像鎖定可疑人、車，昨天鎖定拘提涉案的陳姓主嫌到案，經訊問查出陳男子假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓老翁收取遭投資詐騙款項，今天移送檢方偵辦，檢察官複訊後認為陳男涉泛刑法詐欺取財罪及刑事偽造私文書等罪，今天下午向桃園地院聲請羈押禁見，經桃園地院裁准羈押並禁止通信、接見。

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