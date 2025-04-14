罷免涉偽造文書李孝亮、劉思吟等人被搜索 北檢：不便證實

立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮。（資料照）

2025/04/14 10:12

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雙吳罷免領銜人李孝亮、劉思吟被搜索 兩人發相同聲明稱「絕不屈服」

〔記者王定傳／台北報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢日前告發罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等立委罷團領銜人涉偽造文書等罪嫌；台北市議員劉耀仁也告發罷免吳沛憶罷團領銜人，涉案偽造文書；台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮，及罷免吳思瑤召集人賴苡任等人住處搜索，對此，台北地檢署表示不便證實。

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民進黨發言人吳崢今年3月初已告發連署罷免民進黨立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇的罷團領銜人涉偽造文書等罪嫌；吳崢3月28日再赴台北地檢署，第二波告發連署罷免民進黨立委蘇巧慧共9名綠委的罷團領銜人涉偽造文書等罪，他並指國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，竟然有1748位已過世的國民參與連署，這是「系統性地抄名冊，偽造不存在的民意」，對違法一定追究到底。劉耀仁則是在3月24日前往北檢告發。

傳聞檢調今日搜索劉思吟等人住處，劉思吟今日在臉書聲明表示：「我或許會被收押，但我絕對不會屈服。在這片我深愛的土地上，我始終相信，正義終將戰勝邪惡，真相終將照亮黑暗。今天，我站在這裡，並非因為我做錯了什麼，而是因為我選擇了對抗不公。正義之路從來不易，歷史無數次證明，挑戰既得利益的人，常被打壓、被抹黑、甚至被迫害」。

劉思吟還指：「我清清楚楚知道自己是清白的，沒有任何犯罪的事實，也沒有任何羞愧的理由。我唯一做的，就是喚醒社會的良知，揭露一位立委的背叛與虛偽，堅定推動罷免行動，讓人民的憤怒與失望有出口。這場行動，不是為我個人，而是為所有被漠視的聲音、被遺忘的正義。如今，他們想用司法成為打壓異己的工具。他們想讓我噤聲，讓我屈服。但我告訴各位：我不會低頭」。

劉思吟並指：「如果我因此被收押，那麼讓這成為這場抗爭的象徵。讓人民看見，一個願意為理想、為正義、為民主法治承擔代價的人，是多麼地堅定與不可摧毀...不會放棄、我不會妥協。罷免行動，絕不會因此中止...若司法選擇站在不義的一方，那麼人民就要成為最終的裁判。歷史不會原諒沉默的人，正義永遠不會缺席，只會遲到。請與我同行，堅持這場罷免，讓中華民國成為一個真正屬於人民的國家」。

吳沛憶罷免案召集人劉思吟（見圖）。（資料照）

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