今至週四天氣穩定高溫逾30度 週五變天新一波春雨報到

今起至週四天氣穩定，高溫上看逾30度。（資料照）

2025/04/14 09:25

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週天氣穩定不少，預期今起至週四（14-17日）環境水氣偏少，各地多為晴時多雲的天氣型態，降雨機率也都偏低。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，週四前各地多為晴時多雲的天氣型態，僅以迎風面的東南部偶有地形降雨機會，但整體雨勢都不明顯。氣溫方面，白天各地仍偏熱，僅明日受東北風南下影響，高溫略有下滑，但整體感受仍偏溫暖。預測北部及東部高溫約26-29度，中南部高溫27-31度，局部內陸仍可能上看32-34度。

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由於天氣相對較晴朗下，入夜容易出現輻射冷卻效應，各地夜低溫約15-20度，局部沿海空曠或近山平地等區域的低溫情況會更加明顯，日夜溫差較大，早出晚歸民眾注意適時增添衣物。

週五至週末（18-19日），天氣將出現些許變化。東北部至琉球海域將有低壓發展，鋒面可能向西南延伸至台灣附近，使得大氣轉趨不穩，環境水氣也將略增，各地將轉為局部短暫陣雨或雷雨的型態。週末期間則有另一道鋒面自中國沿岸南下，各地再度有不穩定的可能，需留意短暫降雨或雷雨機會。鋒面強度與實際影響範圍目前仍存在變數，留意最新天氣變化。

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