分享反罷免新聞被指違反行政中立！ 頭份警察分局粉絲團急刪文

縣議員陳光軒接獲消息隨即向苗栗縣警察局反映，並在臉書發文。（翻攝陳光軒臉書）

2025/04/14 09:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國大罷免二階連署進入最後衝刺，苗栗縣頭份警分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」，今（14）日早上卻在臉書社團「我是頭份人」，分享中天新聞報導「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋 羅智強神反應展高氣度」的反罷免新聞，雖不久即刪文，但已被民眾截圖，質疑違反行政中立。對此，苗栗縣警察局表示，正由頭份警分局了解中。

頭份警分局表示，因詐騙猖獗，分局臉書小編都會上網搜尋相關反詐騙的新聞報導分享於各地方臉書社團，提醒民眾注意。經了解，分局粉絲團小編為複製反詐騙新聞的連結，但不知道為什麼，分享出去後卻成為反罷免的新聞。對此，分局爾後於分享新聞時，會再三確認，避免類似情況發生。

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「頭份警察分局粉絲團」發布該貼文後，即有網友留言表示，警察人員應保持行政中立，不得介入任何政治選舉、派系紛爭，或私人事件。

縣議員陳光軒接獲也隨即向苗栗縣警察局反映，並在臉書發文，現在是上班時間，在十幾萬人的社群轉貼跟「反罷免」有關的新聞是基於什麼理由？並標註頭份警察分局粉絲團及苗栗縣警察局粉絲團。

陳光軒的發文，引發網友討論，有網友留言「這個真的超扯」、「小編帳號忘記切了！？」也有網友留言「刪得很快，可惜沒有比我截圖錄影及向警政署申訴的速度快。」

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