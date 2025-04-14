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    林沛祥否認15歲赴美「跳機」並稱有當兵 周玉蔻：根本轉移焦點！

    針對周玉蔻的質疑，林沛祥今澄清他15歲赴美留學，持有經美國在台協會核發的F1學生簽證，全程合法入境，且依法服完兵役。周玉蔻稍早在臉書再度發文質疑，強調林沛祥的辯駁「牛頭不對馬嘴」。（資料照）

    針對周玉蔻的質疑，林沛祥今澄清他15歲赴美留學，持有經美國在台協會核發的F1學生簽證，全程合法入境，且依法服完兵役。周玉蔻稍早在臉書再度發文質疑，強調林沛祥的辯駁「牛頭不對馬嘴」。（資料照）

    2025/04/14 10:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人周玉蔻13日質疑國民黨籍基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」做小留學生，林沛祥今（14日）透過發言人澄清，15歲赴美留學，持有經美國在台協會（AIT）核發的F1學生簽證，全程合法入境，且依法服完兵役。周玉蔻稍早在臉書再度發文質疑林沛祥的辯駁「牛頭不對馬嘴」。

    周玉蔻直言：「林沛祥轉移焦點！我問你役齡前15歲涉嫌非法跳機赴美做小留學生，你回答我你有當過兵、有學生簽證！心虛、碰瓷製造假新聞的手法太可笑！」周玉蔻提到，她質疑的是林沛祥「15歲赴美求學」，涉及跳機做小留學生，鑽美國法律漏洞，他與父母林水木、徐少萍一家人投機、不誠實，不信任台灣的問題。

    周玉蔻表示，林沛祥的辯駁「牛頭不對馬嘴」、聲稱他有當過兵，周質疑：「I5歲拿到學生簽證，台灣的法律，男性沒當過兵、役齡之前可以申請到美國簽證赴美『留學』嗎？如何申請的，有無涉及特權，還請林委員詳細說明，別只會罵人、人身攻擊。」

    周玉蔻強調，林沛祥在美國讀過很多學校，但她講的是15歲起的「小留學生」時代，「你林沛祥有沒有服過兵役，後來讀美國大學，不關我的事，我所質疑的是『小留學生』事件，背後茲事體大」。

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