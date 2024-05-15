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中警母親節活動傳愛 力挺花蓮....買200顆大西瓜、績優警旅遊

活動中也發送自產地購買的200顆花蓮大西瓜，以實際行動挺花蓮。（警方提供）

活動中也發送自產地購買的200顆花蓮大西瓜，以實際行動挺花蓮。（警方提供）

2024/05/15 22:48

〔記者許國楨／台中報導〕403大地震重創花蓮，台中市警局今天以實際行動支援受災戶，除向當地果農採購200顆西瓜，並決定將今年「績優員警旅遊活動」規劃前往花蓮，藉由舉辦母親節相關活動的機會，傳遞關懷與溫暖，表達對受災民眾的關懷與支持，展現團結互助精神。

403花蓮大地震後，觀光署啟動震後振興觀光措施，台中市警局今天因應母親節舉辦慶祝活動，設計許多與母親節相關的內容，慰勞身為警察母親及全體同仁的辛勞及凝聚向心力，並結合花蓮震災行動，以實際行動做出回應，在支援花蓮地區地震受災戶方面，做出「人進的去、貨出的來」具體舉措。

市警局指出，該舉措強調人力支援與物資運輸的重要性，希望動員社會各界的力量，共同為震災重建貢獻力量，其中一項具體措施是購買200顆產地西瓜，今天中午在警局中庭發送，另項舉措則是由決定下半年舉行的「績優員警旅遊活動」，鼓勵各分局優先規劃前往花蓮。

市警局說，此舉除以實際行動幫助振興花蓮觀光產業，促進當地經濟復甦，力求在重建過程中給予花蓮最大的幫助和鼓勵，而這樣的活動不僅能夠幫助震災區的民眾，也能夠增進社會的凝聚力，展現團結互助的精神。

市警局今天因應母親節舉辦慶祝活動。（警方提供）

市警局今天因應母親節舉辦慶祝活動。（警方提供）

市警局今天因應母親節舉辦慶祝活動。（警方提供）

市警局今天因應母親節舉辦慶祝活動。（警方提供）

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