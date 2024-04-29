禁止外媒報導！前友邦布吉納法索政府軍疑屠村

布吉納法索政府發言人尚-艾馬紐魏陶哥駁斥了人權觀察的指控，強調當局從未拒絕對暴行展開調查。（圖片擷自youtube）

2024/04/29 11:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國紐約的非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）近日發布調查報告，指控西非國家布吉納法索軍方任意處決平民。布國國家通訊委員會28日宣布，已封鎖報導該事件的多家西方及非洲媒體。

據《路透》報導，此前英國廣播公司（BBC）非洲頻道、美國之音（VOA）也因引用人權觀察的調查報告，遭布國通訊委員會封鎖，報告指控布吉納法索軍方2月份處決了約223名村民。布國政府聲稱，正積極掃蕩境內的聖戰主義分子。

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布吉納法索軍政府領導的國家通訊委員會28日宣布，法國電視頻道TV5Monde將關閉兩週，同時封鎖其網站。此外，《德國之聲》（Deutsche Welle）、英國《衛報》（The Guardian）、法國《世界報》（Le Monde）和《法蘭西西部報》（Ouest-France），及非洲媒體APAnews和Ecofin的新聞網站，也同時被封鎖，直至另行通知。

布吉納法索政府發言人尚-艾馬紐魏陶哥（Jean Emmanuel Ouédraogo）嚴厲駁斥了人權觀察的指控，抨擊其過於「獨斷」，並強調當局從未拒絕對暴行展開調查。

尚-艾馬紐魏陶哥指出，該國1名地區檢察官3月1日便已發出聲明，稱已對大規模殺戮啟動司法調查。

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