博士論文口試當天生寶寶！美國勇媽母親節順利畢業

今年3月，美國博士生塔米亞在博士論文口試當天生產，所幸母女均安、口試也順利完成。（圖片擷自X）

2024/05/14 13:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名醫學院博士生一邊懷孕一邊準備畢業論文，本來計畫今年3月論文口試、4月生產、5月畢業；想不到寶寶提早報到，竟然挑在博士論文口試當天一早出生，母女均安，她剛生完孩子火速換上套裝透過視訊接受口試，竟也順利通過，在母親節順利拿到博士學位。

據《CNN》報導，塔米亞（Tamiah Brevard-Rodriguez）此前在美國新澤西州羅格斯大學醫學院（Rutgers Robert Wood Johnson Medical School，RWJMS）攻讀博士學位，論文題目聚焦「非裔女性在進入白人占多數教育機構時所承受的外貌壓力」。

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3月25日凌晨，塔米亞正對論文進行最後微調，羊水卻突然破了。雖然這是值得慶祝的時刻，但她當天發表論文的計畫卻可能因此破滅。

塔米亞的伴侶亞莉莎（Alyza Brevard-Rodriguez）試圖幫助她冷靜下來。亞莉莎說：「我親眼見證了她孜孜不倦地工作，不顧一切到處奔走；一個為期6年的項目、持續近2年的研究。我當時只想著，『拜託別讓今天成為這一天』。」

亞莉莎回憶道：「我走進浴室，看見她淚流滿面、渾身發抖。儘管知道這對我們來說是值得開心的一刻，但我可以看出她的悲傷，因為你意識到最重要的一天可能就這樣毀了。」

他們本來打算去分娩中心，但助產士告訴他們應該趕快去醫院。亞莉莎艱難的幫助塔米亞坐上車，他們在夜色中沿著高速公路飛馳，亞莉莎將之形容為「衝向終點的競賽」。

然而，他們最終仍無法及時趕到醫院迎接孩子出世，塔米亞在車上生下了新生兒。亞莉莎說：「我回頭望去，只見她（塔米亞）左手抱著嬰兒，右手握著自己的臍帶。」

倆人帶著剛出世的嬰兒恩佐（Enzo Brevard-Rodriguez）衝進醫院。醫生和護理師對塔米亞進行了檢查、剪斷他的臍帶，並開玩笑稱「塔米亞替我們完成了所有艱難的工作」。

生產完成後，塔米亞立即與博士班導師討論了重新安排口試時間的可能性。但塔米亞擔心，一旦重新安排日期，將無法順利在今年完成學業。

塔米亞說：「我躺在病床上，心裡想著『我能做到』。孩子已經在這了，讓我們接著把工作完成吧。」

亞莉莎迅速從家裡帶來了塔米亞的套裝、筆電和化妝包。塔米亞說：「小睡了一會兒，吃了頓飯後，我就準備好開始了。」

當她在病床上打開筆電的視訊鏡頭時，唯一知道她剛完成分娩的人是她的導師。塔米亞不想讓任何人同情她，所以他並未張揚。隨後大約20到30分鐘的時間裡，她進行了場精彩的演說。

口試結束後，塔米亞將視訊會議軟體Zoom的虛擬背景關閉，口試委員這時才知道她剛完成生產。塔米亞回憶稱，「所有人都驚呆了。」

塔米亞的畢業典禮已於本月12日母親節舉行，她和親友共進晚餐來慶祝；伴侶亞莉莎近日也完成了博士學位；倆人的大女兒奧布瑞爾（Aubriel Brevard-Rodriguez）則從幼兒園畢業。

亞莉莎強調：「提升女性地位，並展示她們的力量有多麼令人難以置信，是相當讓人驚豔的。我希望人們真正從中認識到，女性是堅毅、頑強、有韌性、具有勇氣的，她們可以完成任何事情。」

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