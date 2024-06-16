竹市長獎頒獎典禮狀況連連 家長怨大熱天戶外曝曬、還不能拍照

新竹市市長獎頒獎典禮狀況連連，家長抱怨大熱天戶外苦等，還不能拍照，工作人員的引導動線混亂，也未安排行動不便者搭電梯。（照片由市議員劉彥伶提供）

2024/06/16 12:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天（15日）舉行市長獎頒獎活動，共有1957名學生獲獎，市議員劉彥伶接獲家長投訴指出，原是開心的市長獎頒獎典禮，家長到場後卻在文化局演藝廳外曬太陽，理由竟然是文化局的場地規定，不能提早開門，看著家長在戶外曬太陽，市府人員竟說出如此冷血的話，如果是下大雨呢？難道也要讓家長及受獎學生淋成落湯雞？痛批教育處螺絲掉滿地，且家長觀禮動線安排也有問題，還不准家長拍照，根本就是懲罰拿市長獎的學生。

此外，也有家長在網路社群發文提到，參加112學年度市長獎頒獎典禮，節目表載明早上9點開場表演，但到9點前，演藝廳大門竟深鎖，演藝廳外擠滿受獎學生與家長，所有家長和學生在炙熱的天氣曝曬，讓人感覺這一群人是來被懲罰的？

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還有阿嬤雙手緊抓往2樓3樓的會場樓梯欄杆，踩著蹣跚的步伐，一步步小心而緩慢地往上走，讓家長納悶電梯在哪裡？如果有工作人員引導，這些阿公阿媽應是來見證孫子女優異的學習成果，沒想到卻承辦單位竟未考慮到長者或行動不便者的需求。

此外，在3樓座位區，家長正欣賞開幕表演時，有工作人員舉牌還不停高喊不能拍照，但家長就是為了幫受獎孩子拍照而來的啊，還有早到的家長被工作人員要求不能坐前面3排座位，只好坐到2、3樓，沒想到晚到的家長後來卻可坐到前面3排，難道這是懲罰早到準時到的家長嗎？整個頒獎動線相當凌亂，只能期待市長獎頒獎典禮能一年比一年進化。

教育處表，每年的應屆畢業生市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮均由主辦單位教育處會同協辦單位文化局、警察局、交通處等，進行跨機關合作，並委由承辦學校及協辦學校，協力進行整體活動規劃，昨天上午高國中報到時間是8點半，下午國小報到時間為下午1點，都有事前以公文函知各校，且提醒家長因天氣炎熱，建請各校勿過早到達會場。

文化局演藝廳原訂開放時間是上午8點半，但昨日早上為因應人潮，已提前在8點15分開門，各單位工作人員也在現瑒協助疏導人潮，並提供適時的關心與協助，未來會持續精進教育各項作為。

新竹市市長獎頒獎典禮狀況連連，家長抱怨大熱天戶外苦等，還不能拍照，工作人員的引導動線混亂。（照片由市議員劉彥伶提供）

新竹市市長獎頒獎典禮狀況連連，家長抱怨大熱天戶外苦等，還不能拍照，工作人員的引導動線混亂。（照片取自網路社群貼文）

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