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蔣萬安頒市長獎的爸爸經：給孩子最大空間、最小壓力

台北市長蔣萬安（左二）出席國高中生市長獎頒獎典禮，一一與得主合影。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安（左二）出席國高中生市長獎頒獎典禮，一一與得主合影。（台北市政府提供）

2024/06/16 12:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今天（16日）出席國高中生市長獎頒獎典禮，一一與得主合影，被問到未來會不會想親自頒市長獎給目前就讀國一的大兒子，蔣萬安說，盡量給孩子「最大的空間、最小的壓力」，還說孩子可能會認為，與其領爸爸這個獎，還不如好好做自己喜歡做的事情。

蔣萬安社群平台IG粉絲突破10萬，日前舉辦「蔣萬安和你講晚安」特別企劃，由蔣萬安親自打電話給抽出的3位粉絲說晚安；日前打電話時，其中1名剛好是市長獎得主，也會出席今天的頒獎典禮，蔣萬安開心地要對方屆時跟他說一聲。

蔣萬安今早受訪提到此事表示很期待，也希望有機會跟對方說「早安」。

對於有熱情的支持者留言說，希望外縣市也能參與活動，聽他講晚安；蔣萬安表示，彩蛋偶一爲之，這樣才有驚喜。至於之前也曾表示「晚安大小姐」也是選項之一，今天被問到是否準備好，蔣萬安表示，不能馬上秀出來，這是一個驚喜，未來如果粉絲到一個階段，「也許20萬再突破」，都會安排一些小驚喜來跟粉絲們互動。

蔣萬安也被問到會不會想將來頒市長獎給大兒子？蔣萬安表示，儘量給孩子「最大的空間、最小的壓力」，大兒子開始進入青少年時期，快比他高了，前幾天兩人打籃球，他都快守不住兒子了。兒子可能會覺得說，領爸爸這個獎，還不如好好做自己喜歡做的事情。

蔣萬安說，孩子可能更想要的就是給他更多的空間，然後在他有興趣的活動上面，他能夠盡情的參與；身爲爸爸，要尊重他們，給他們空間。

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