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「市長陪你拍」2.0版上架 黃偉哲分身乏術用這招

「市長陪你拍」升級2.0版，有市長黃偉哲各式擺拍與濾鏡效果，畢業生可跟市長同框合照。（台南市政府提供）

「市長陪你拍」升級2.0版，有市長黃偉哲各式擺拍與濾鏡效果，畢業生可跟市長同框合照。（台南市政府提供）

2024/06/15 21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國中小畢業典禮旺季，台南市長黃偉哲創意加碼，推出「市長陪你拍」2.0版，所有畢業生都可透過IG濾鏡與市長同框，一起比愛心、碰拳，合照出時下流行的韓風人生4格，拍好拍滿，「市長都不會累」！

黃偉哲參加畢業典禮與市長獎學生合照，各種擺拍姿勢「賣力」挑戰極限形成瘋潮。今年適逢「臺南400」，教育局為了讓所有畢業生都可以和市長互動拍照，特別設計「市長陪你拍2.0，臺南版人生4格」拍照，今（15）日上架，十分有趣。

上架內容包括與市長比愛心、碰拳、頒獎等互動效果，背景也加入台南景點與畢業祝福意象，例如孔廟、赤崁樓、億載金城、鳳凰花、米糕等元素，學生可以用手機或平板搜尋市長黃偉哲（weiche946）的IG主頁，選出自己喜歡的IG濾鏡，發揮創意和市長合照，拍出個人特有專屬的畢業記憶。

自110學年度起，市長獎頒獎典禮「市長陪你拍」，每位市長獎學生當家作主、發揮創意，擺出最想和市長合拍的pose，拍照姿勢與道具真的花樣百出。黃偉哲雖然每次都拍得滿頭大汗，但為了讓學生留下永恆回憶皆來者不拒，其他無法到場的學生，也紛紛表達想與市長合照留下紀念。

黃偉哲說，今年「市長陪你拍」升級為2.0版，運用數位科技，以具有台南味方式，祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

「市長陪你拍」2.0版有滿滿台南元素。（台南市政府提供）

「市長陪你拍」2.0版有滿滿台南元素。（台南市政府提供）

「市長陪你拍」2.0版運用科技讓黃偉哲「分身」無限，畢業生同框合照。（台南市政府提供）

「市長陪你拍」2.0版運用科技讓黃偉哲「分身」無限，畢業生同框合照。（台南市政府提供）

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