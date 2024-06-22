彰化明道大學末代畢典 上千校友返校見證

明道大學以「精神永續．再會明道」為主題，進行最後一次畢業典禮。（民眾提供）

2024/06/22 22:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣私立明道大學7月31日正式退場，今（22日）舉行末代畢業典禮，上千名校友返校見證，學校並於晚間7點於蠡澤湖施放高空煙火，大家在依依不捨中，陪伴母校度過最後一夜。

明道大學創立於2001年，受少子化衝擊，加上招生、財務等境，將在7月31日退場，今晚舉辦最後一次畢業典禮，最後一屆畢業生共325人，包括博士班9人、碩士班51人、學士班187人、進修學士班78人。

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今日畢業活動預計從下午5點開始，不過從下午3點就陸續有畢業校友進場，最終吸引上千名校友回母校，大家異口同聲表示「一定要回來陪母校過最後一夜」。也有校友說，「打算今晚在母校露營過夜！」。

曾榮獲金馬獎最佳攝影，明道大學中華與文化傳播學系副教授詹皓中，特別拍攝紀錄片「若明道」，在今日畢典餐會播放；明道大學學生會則製作紀念徽章送給畢業生和校友，會長劉暄娣說，「或許未來大家都各奔東西，但是屬於我們在明道大學的共同回憶，都會深深的在記憶裡烙印。

其實明道大學有畢典施放煙火慶祝傳統，後來因故停辦多年，最後一屆畢典，學生會和畢聯會拿出歷年的結餘經費，部分購買煙火在畢典後施放，璀璨再現，另部分則捐贈世界展望會等六個公益單位，為明道大學畫下溫馨句點。

彰化縣副縣長林田富致詞表示，明道大學和彰化縣政府都沒做錯事，面臨少子化衝擊，明道大學不得面臨退場，彰化縣（人口少於125萬人）也少了一名副縣長，對此縣府會努力爭取保留明道校園作為研究場域。

明道大學校友會總會長陳世曉說，校友會提議成立校友之家，並保留校史室，讓校友永遠有母校可回，有校史資料可回顧，目前已初步有構想，將盡快成立。

明道大學將在7月31日退場，今晚舉行最後一次畢業典禮並施放6分22秒煙火。（翻攝明道大學學生會臉書）

明道大學學生會為紀念母校，製作「明道大學紀念勳章」。（翻攝明道大學學生會臉書）

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