竹市府頒發市長獎、傑出表現獎 1967名畢業生獲獎

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

2024/06/15 15:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市112學年度市立學校應屆畢業生市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮，今年有1967名學生獲獎，市府今年送實用小禮快充行動電源、藍芽音響，市長高虹安也期勉學生突破自我，在各領域展現熱情的學習態度，並勇於追求夢想、實現自我。

高虹安也以NVIDIA輝達執行長黃仁勳的故事勉勵獲獎畢業生，因黃仁勳，台灣掀起AI熱潮，AI數位科技瞬息萬變，提供充滿機會的年代，讓學習從書本跳脫，學生可運用AI科技，跨越時空學習不同領域、探索更多新知，甚至可跨業結合。她鼓勵畢業生堅持不懈努力，對每一件事物充滿熱情，不管對喜歡或不喜歡的每項科目、活動，都抱持著同等的心力跟精神去克服挑戰。

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今天獲獎學生都出席，教育處也分享多名獲獎學生的動人故事，有聽障生也有新住民學生，吸引4000多人參加，獲頒獎的學生獎項除代表每班學期成績第1名的「市長獎」外，還有由各校畢業班遴選出各領域表現優異的4位「傑出表現獎」，每位學生都授予獎狀乙紙及禮品乙份，期望透過公開表揚學生，使學生獲得榮譽感，並鼓勵學生培養良好人格特質及對自我價值的肯定。

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

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