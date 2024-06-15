為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市府頒發市長獎、傑出表現獎 1967名畢業生獲獎

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

2024/06/15 15:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市112學年度市立學校應屆畢業生市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮，今年有1967名學生獲獎，市府今年送實用小禮快充行動電源、藍芽音響，市長高虹安也期勉學生突破自我，在各領域展現熱情的學習態度，並勇於追求夢想、實現自我。

高虹安也以NVIDIA輝達執行長黃仁勳的故事勉勵獲獎畢業生，因黃仁勳，台灣掀起AI熱潮，AI數位科技瞬息萬變，提供充滿機會的年代，讓學習從書本跳脫，學生可運用AI科技，跨越時空學習不同領域、探索更多新知，甚至可跨業結合。她鼓勵畢業生堅持不懈努力，對每一件事物充滿熱情，不管對喜歡或不喜歡的每項科目、活動，都抱持著同等的心力跟精神去克服挑戰。

今天獲獎學生都出席，教育處也分享多名獲獎學生的動人故事，有聽障生也有新住民學生，吸引4000多人參加，獲頒獎的學生獎項除代表每班學期成績第1名的「市長獎」外，還有由各校畢業班遴選出各領域表現優異的4位「傑出表現獎」，每位學生都授予獎狀乙紙及禮品乙份，期望透過公開表揚學生，使學生獲得榮譽感，並鼓勵學生培養良好人格特質及對自我價值的肯定。

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

新竹市今年有1967名畢業生獲頒市長獎、傑出表現獎。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市棒球場去年5月挖土 高虹安認了無檢測報告
2024/06/14 05:30

竹市棒球場去年5月挖土 高虹安認了無檢測報告
認了新竹棒球場無土壤檢測報告 高虹安：廠商只有口頭說明
2024/06/13 14:35

認了新竹棒球場無土壤檢測報告 高虹安：廠商只有口頭說明
南崗國中畢典美談！南投市長張嘉哲 頒市長獎給張嘉哲
2024/06/13 15:32

南崗國中畢典美談！南投市長張嘉哲 頒市長獎給張嘉哲
新北市長選舉禮讓黃國昌？侯友宜：選舉已過去 議員也要翻頁
2024/06/14 17:06

新北市長選舉禮讓黃國昌？侯友宜：選舉已過去 議員也要翻頁

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播