三重果菜市場遷至蘆洲？ 侯友宜：以銀河灣計畫為主會傾聽多元聲音

新北市長侯友宜回應三重果菜市場原地重建或異地遷建至蘆洲北側銀河灣爭議。（記者董冠怡攝）

2024/06/17 19:02

〔記者董冠怡／新北報導〕三重果菜市場原地重建或異地遷建至蘆洲北側銀河灣，爭議延燒。市議會民進黨團今天在總質詢要求市長侯友宜表態，並指銀河灣計畫規劃不夠完善、似欲偷渡三重果菜市場搬遷等，引起程序正義、欺瞞市民疑慮；此外，市府花費近5千萬元委外製作銀河灣計畫可行性評估報告，內容可能與現況不符。侯回應，目前以銀河灣計畫為主軸，但也會持續傾聽多元聲音，將議員建議納入考量。

三重、蘆洲區市議員顏蔚慈表示，新北市府是三重果菜市場都市更新計畫中最大地主、蘆洲銀河灣都市計畫主導者，現在卻連要搬或要留都不敢表態，呼籲別以兩案併陳、尊重民意等婉轉說法打轉，而且銀河灣計畫案在同一地點有不同模擬示意圖，建物樓層高度、使用及位置等資訊描述、交通配套措施不夠完善。

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顏蔚慈說，銀河灣計畫起初以「公園用地」描述當事地段，送都審會時卻突然將內文變更成「批發市場用地」，照程序應回到公展受大眾檢驗，市府卻想直接送中央審議，意圖限縮市民發表意見的空間，程序荒腔走板。另，計畫公佈時，地方明明就有反對意見，市長卻說沒有，如今面臨爭議才要接納各方意見，市府被點出瑕疵還試圖甩鍋中央。

市議員林秉宥指出，市府以近5千萬元委託廠商進行銀河灣計畫的可行性評估報告，但內容天花亂墜、不符現狀，例如將電競、電影院規劃在冷凍蔬果設施的樓上，與一般民眾對建物的認知有所出入；市議員張錦豪也說，可行性評估是由專家學者所做，當時銀河灣計畫還是公園用地，如今市府已預計進行土地變更，報告是否已要束之高閣，由市民共同承擔施政錯誤的成本。

侯友宜回應，三重果菜市場預計納入銀河灣計畫，主要是因當時大家認為現址區位、交通不適合，周邊還有3間學校，衝擊很大，故尋求解決市場問題時，一併思考建設地方發展，並稱2020年與地方民代討論三重果菜市場及蘆洲南北側都計時，無人反對；以銀河灣計畫為主軸並未改變，不過他也沒把話說死，目前仍在審議過程中，也會傾聽民眾意見。

市府城鄉發展局回應，「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲地區）（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）」案經內政部都委會6次專案小組會議初步獲具共識，並無要求此案應補辦公開展覽，先前時任內政部長林右昌拜會市長、副市長劉和然拜會時任內政部次長花敬群時，中央單位皆表示會協助加速審議，並無要求補辦公開展覽。

城鄉局提到，又該通檢案目前正於內政部地政司土徵小組審議程序中，針對議員建議再公展事項，將納入公民或團體陳情意見處理，提報內政部都委會審議。倘若後續內政部都市計畫委員會決議應辦理補辦公展，市府自當依決議辦理。

市府農業局澄清，銀河灣計畫綜合規劃案是依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，以工程建造費用比例估算規劃費用，且按同一辦法，綜合規劃階段所製作規劃圖說皆為草案構想，作為後續工程設計參考依據，並非議員所稱綜合規劃案「沒用了」。

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