三重果菜市場遷至蘆洲？ 侯友宜：以銀河灣計畫為主會傾聽多元聲音
〔記者董冠怡／新北報導〕三重果菜市場原地重建或異地遷建至蘆洲北側銀河灣，爭議延燒。市議會民進黨團今天在總質詢要求市長侯友宜表態，並指銀河灣計畫規劃不夠完善、似欲偷渡三重果菜市場搬遷等，引起程序正義、欺瞞市民疑慮；此外，市府花費近5千萬元委外製作銀河灣計畫可行性評估報告，內容可能與現況不符。侯回應，目前以銀河灣計畫為主軸，但也會持續傾聽多元聲音，將議員建議納入考量。
三重、蘆洲區市議員顏蔚慈表示，新北市府是三重果菜市場都市更新計畫中最大地主、蘆洲銀河灣都市計畫主導者，現在卻連要搬或要留都不敢表態，呼籲別以兩案併陳、尊重民意等婉轉說法打轉，而且銀河灣計畫案在同一地點有不同模擬示意圖，建物樓層高度、使用及位置等資訊描述、交通配套措施不夠完善。
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顏蔚慈說，銀河灣計畫起初以「公園用地」描述當事地段，送都審會時卻突然將內文變更成「批發市場用地」，照程序應回到公展受大眾檢驗，市府卻想直接送中央審議，意圖限縮市民發表意見的空間，程序荒腔走板。另，計畫公佈時，地方明明就有反對意見，市長卻說沒有，如今面臨爭議才要接納各方意見，市府被點出瑕疵還試圖甩鍋中央。
市議員林秉宥指出，市府以近5千萬元委託廠商進行銀河灣計畫的可行性評估報告，但內容天花亂墜、不符現狀，例如將電競、電影院規劃在冷凍蔬果設施的樓上，與一般民眾對建物的認知有所出入；市議員張錦豪也說，可行性評估是由專家學者所做，當時銀河灣計畫還是公園用地，如今市府已預計進行土地變更，報告是否已要束之高閣，由市民共同承擔施政錯誤的成本。
侯友宜回應，三重果菜市場預計納入銀河灣計畫，主要是因當時大家認為現址區位、交通不適合，周邊還有3間學校，衝擊很大，故尋求解決市場問題時，一併思考建設地方發展，並稱2020年與地方民代討論三重果菜市場及蘆洲南北側都計時，無人反對；以銀河灣計畫為主軸並未改變，不過他也沒把話說死，目前仍在審議過程中，也會傾聽民眾意見。
市府城鄉發展局回應，「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲地區）（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）」案經內政部都委會6次專案小組會議初步獲具共識，並無要求此案應補辦公開展覽，先前時任內政部長林右昌拜會市長、副市長劉和然拜會時任內政部次長花敬群時，中央單位皆表示會協助加速審議，並無要求補辦公開展覽。
城鄉局提到，又該通檢案目前正於內政部地政司土徵小組審議程序中，針對議員建議再公展事項，將納入公民或團體陳情意見處理，提報內政部都委會審議。倘若後續內政部都市計畫委員會決議應辦理補辦公展，市府自當依決議辦理。
市府農業局澄清，銀河灣計畫綜合規劃案是依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，以工程建造費用比例估算規劃費用，且按同一辦法，綜合規劃階段所製作規劃圖說皆為草案構想，作為後續工程設計參考依據，並非議員所稱綜合規劃案「沒用了」。