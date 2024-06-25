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女大生帶守宮放壽司醬料碟 疾管署：小心沙門氏菌感染

元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，引發議論。（圖擷取自Dcard）

元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，引發議論。（圖擷取自Dcard）

2024/06/25 20:32

〔記者林惠琴／台北報導〕元智大學一名女大生日前帶著寵物「守宮」吃壽司，還把守宮放到壽司醬料碟上擺拍，引發外界議論，對此，衛福部疾管署副署長曾淑慧提醒，守宮身上可能帶有沙門氏菌，民眾若於接觸後，在未洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能就會有感染風險。

曾淑慧指出，與兩棲爬蟲類相關的傳染病包括沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為其消化道最常攜帶的病原菌，即使是健康的兩棲、爬行動物也可能攜帶這種細菌。

曾淑慧說明，根據加拿大衛生部於今年5月4日的傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關性。調查發現個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。

曾淑慧也提到，依據美國疾病管制及預防中心（CDC）的調查報告，在2015年也曾在16個州通報，「飼養寵物守宮民眾」出現沙門氏菌感染事件，該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中3人病況嚴重需住院治療。

曾淑慧強調，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌，且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力。人們可能透過接觸兩棲、爬行動物或其環境而感染沙門氏菌。

疾管署表示，民眾如觸摸兩棲、爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播可能性，呼籲接觸守宮或壁虎等寵物後，必須保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的病原菌感染。

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