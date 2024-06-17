高鐵橋下閒置空間 竹縣議員促高鐵與縣府合作多元利用

新竹縣竹北市的高鐵橋下空間一直未能有效利用，十分可惜；縣府相關局處與高鐵公司、竹北市公所等會勘商討，縣議員吳旭智（左1）建議高鐵應與地方積極合作，儘快多元化利用。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/17 20:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東區寸土寸金，多年來許多民眾反映，高鐵橋下的閒置空間一直未能有效利用，十分可惜；縣府相關局處近日邀請高鐵公司、竹北市公所等共同會勘商討，縣議員吳旭智建議高鐵應與地方積極合作，無論是提供青少年運動空間或是打造藝文特區等，儘快多元化利用。

高鐵新竹站表示，高鐵橋下空間的開發，會依據車站周邊環境發展及市場需求進行評估，以達空間使用最大效益。目前有關高鐵新竹站周邊橋下部分用地已招商作為停車場使用，其他橋下空間正積極辦理招商中。

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高鐵橋下的其他路段，如有公益用途需求，也可向交通部鐵道局申請，施作公園綠美化等，提供附近民眾整齊清潔舒適的休憩空間。

吳旭智說，他可理解高鐵公司有其營運的考量，但竹北市的高鐵橋下空間閒置多時，目前的營利計劃也尚未有具體的時間表。因此，他強烈建議高鐵單位可以有更多元的思維，例如過去高鐵也曾經提出台灣高鐵藝術計畫，於新竹高鐵橋下帶動表演藝術能量、吸引藝術家駐地創作，從高鐵到新瓦屋再到東興圳，就會形成一個完整的藝文休憩廊帶。

吳旭智說，竹北地區發展快速，希望縣府可以超前部署，與高鐵公司攜手合作，積極提出可行方案，讓高鐵橋下空間能夠得到更好的利用，造福更多民眾。

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