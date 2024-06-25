桃園復興區藝術家彩繪壁畫 十足吸睛

藝術家葉淑錦在三民部落壁面展示，左側有三民蝙蝠洞、老教堂、東興宮和舞獅花布。（記者李容萍攝）

2024/06/25 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區長蘇佐璽去年11月補選上任，有感於區內泰雅族部落文化元素展示不足，今年2月啟動「彩繪泰雅部落亮點計畫」，與在地藝術家合作，在前山的三民、溪口、奎輝、高遶及後山卡拉創作出5幅彩繪壁畫，十足吸睛，訂26日上午10點30分，在復興區遊客服務中心舉行成果發表會。

蘇佐璽說，這5位藝術家，包括3位在地泰雅族藝術家呂淑芬、米路‧哈勇、楊佩璇，歷代家族都是部落工藝師的排灣族藝術黃皓哲，以及世居復興區的漢人葉淑錦參與設計，透過他們的創意與才華，美化部落空間，使復興區成為泰雅族文化的重要展示窗口，也鼓勵在地居民參與，這5個區域的壁畫從今年2月開始動工，期間遇到雨季和地震，最終繪畫團隊克服重重困難，順利於5月底完成。

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葉淑錦在台7線12.7公里處（三民路段）展示三民蝙蝠洞、老教堂、東興宮和舞獅花布，象徵當地特殊景觀和多元文化，以及代表當地特色的農產品，如花卉、綠竹筍、柑橘和水蜜桃，配以鮮豔的色彩，展現文化多元和豐富多彩的視覺效果。

呂淑芬在溪口教會繪製牧羊圖，因基督教文化跟部落密不可分，在下溪口的壁面繪製日治時期大豹社事件，部落勇士於溪口台地抵抗日軍的英勇表現，畫面也呈現部落泰雅傳統織布的景象，傳達部落誓死保留泰雅傳統文化的精神。

「奎輝」在泰雅族語原意是獸角，早期中奎輝以農作為主，有許多水牛而得名；米路‧哈勇在奎輝派出所樓梯下方以融合漁獵、農作、狩獵三大主題的在地傳統文化背景，構圖也做一些空間讓經過遊客可以做互動合影。

高遶溪旁邊的高遶古圳步道，早期是泰雅族狩獵及出草的山徑，清朝時期此地開始有漢人移入，在日治時代做為治理前山蕃界的要道及取用飲用水的路徑，楊佩璇在高遶溪古圳步道廣場彩繪泰雅族人穿梭在山巒溪谷之間。

卡拉部落位處拉拉山，黃皓哲以線條來分割畫面，運用色塊的深淺堆疊出空間的層次感，在入口壁面呈現部落的狩獵文化及山林間動物、泰雅傳統服飾圖騰及在地竹筍和水蜜桃。

藝術家呂淑芬（後左2）在下溪口壁面繪製日治時期的大豹社事件，圖右2為區長蘇佐璽。（記者李容萍攝）

藝術家楊佩璇在高遶溪古圳步道廣場，彩繪泰雅族人穿梭山巒溪谷之間。（記者李容萍攝）

藝術家米路‧哈勇（右）在奎輝派出所楼梯下方，以融合漁獵、農作、狩獵主題創作，並預留構圖讓遊客可以與畫作互動合影。（記者李容萍攝）

藝術家黃皓哲在卡拉部落入口壁面，呈現部落的狩獵文化及山林間動物、泰雅傳統服飾的圖騰。（記者李容萍攝）

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