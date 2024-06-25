桃園「中原文創園區」開園半年多 交通配套未到位挨批

中原文創園區啟用後，民眾抱怨停車場出入口畫上紅線成罰單陷阱。（記者李容萍攝）

2024/06/25 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園文創新地標「中原文創園區」去年11月開幕後，有民眾反應園區停車場指引標示不明確、有罰單陷阱，騎自行車前往也沒有停放位置。市府文化局今（25日）說，園區正辦理停車場停管設備系統建置工程，預計7月完成，另忠仁路側自行車停車架已完成設置，可停放17輛自行車。

桃園市議員謝美英表示，中原文創園區開園半年多，周邊交通配套像是擠牙膏根本沒有到位，民眾抱怨除了YouBike停車柱，騎自行車前往沒有停車位，現況下汽車停車場出入口畫上紅線、馬路中間雙黃線畫到底，分明沒地方可以迴轉，分明要民眾違規。

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文化局文創影視科長郭俊麟說，中原文創園區規劃設置180席汽車格及70席機車格，現正辦理停車場停管設備系統建置工程，相關設備建置工作及動線標誌預計7月10日前完成。另外，停車場周邊道路將再邀集道路交通管理相關單位會勘，研議調整標線畫設。

另外，市議員張曉昀、彭俊豪也認為，中原文創園區活動雖多，卻缺乏主題規畫與行銷宣傳，園區平假日客流差距太大，難吸引餐飲商家長期進駐，團隊須努力找出定位和特色，透過高知名度的主題展、快閃店等活動累積魅力。

對此，郭俊麟也說，中原文創園區招商部分預計8月底前辦理「中原文創園區4倉複合式藝文餐飲空間經營管理」徵選會議、12月底前辦理「中原文創園區10倉、11倉複合式藝文餐飲空間經營管理」徵選會議，期盼引進更多特色餐飲。今年下半年規劃辦理「2024桃園國際動漫大展」及「2024桃園科技藝術節」、「在光裡」展覽、「長尾智子特展」、「大秦雄風~兵馬俑與秦始皇帝陵特展」、「桃園多肉市集」、「白馬寶寶第七屆畫展暨公益愛心義賣」、「桃園保時捷特展-Driven by Dreams」、「故事音樂節」、「寶可夢道館賽」、「2024桃園酒吧嘉年華」等展演活動，且每周末皆規劃有創意市集及街頭藝人表演活動。

市議員謝美英指，民眾抱怨周邊硬體設施不完善，往停車場出入口畫上紅線、馬路中間雙黃線畫到底，成罰單陷阱。（記者李容萍攝）

市議員謝美英現勘中原文創園區，民眾抱怨周邊硬體設施不完善，騎自行車前往沒地方停。（記者李容萍攝）

桃園文創新地標「中原文創園區」自去年11月開幕後，挨批周邊硬體設施不完善。（記者李容萍攝）

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