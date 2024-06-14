竹市棒球場去年5月挖土 高虹安認了無檢測報告

2024/06/14 05:30

稱與去年7月樣本皆送美國 5月土樣與廠商無契約關係 僅口頭說明結果

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥十一日議會質詢質疑市長高虹安去年五月底帶隊突襲挖棒球場的七包土根本沒送美國檢測，引發譁然。市府事後發新聞稿稱「五三一樣本檢測與七一三樣本檢測結果性質相同」，市議員劉崇顯昨天在議會總質詢要求高虹安提供五三一的樣本檢測報告，高虹安則稱，五三一與七一三開挖的土都有送美國檢測，但五三一的土因與廠商沒有契約關係，廠商只有口頭說明結果，稱與七月的檢測報告性質相同。

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議員批說謊 質疑違反採購法

對高虹安的答覆，劉崇顯批高虹安說謊不打草稿，去年他就提到悍創公司與市府尚未有任何合約關係，若廠商在五月取得市府的公有財產，然後再後續七月得標送檢的話，是典型先承攬後得標，違反採購法相關程序，如今高虹安坦誠五月的七包土，因為與悍創沒有契約關係，只是義務代送，所以沒有檢測報告。

高稱與7月檢測結果性質相同

劉崇顯表示，高虹安市府沒有五三一的檢測報告，卻發布新聞稿稱與七一三的土壤檢測結果性質相同，就是在說謊，並質疑高虹安自詡是理工人，應知道即便結果再相近，不同樣本檢驗出的實驗數據，不可能會有一模一樣的結果，如今市府拿不出五三一的檢測報告，證明高虹安是公然在答詢時說謊，是「藐視議會」。

劉崇顯更諷高虹安對新竹棒球場的改善執行成效很差，包括高雄澄清湖及桃園棒球場都能在五到六個月內完成改善並開打，但高虹安主政的新竹市立棒球場已延宕十八個月，至今沒有任何改善進度，足證市府團隊執行能力與效率很差。

棒球場拚年底開工改善

高虹安稱，十八個月來市府發現棒球場有排水及土壤和結構安全等問題，加上廠商不配合市府進行改善，如今廠商已向法院聲請保全證據，市府仍在等法院的第三方鑑定結果，如果順利，希望能在年底開工進行改善，明年四月竣工驗收。

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