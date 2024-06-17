台灣「1縣市」超沒存在感？！ 網打臉：農業大縣

雲林盛產蔬菜與稻米，是台灣最主要的農產品產地之一。（資料照）

2024/06/17 19:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣每個縣市都有不同的特色與美食，值得自己親身經歷去探索。不過有網友認為，「雲林」在台灣超沒存在感，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展，聽到雲林只會聯想到是個地名，對此許多網友打臉表示，「你桌上的菜餚、肉類，大部分都要感謝這個縣」。

一名網友在PTT發文表示，台灣各個縣市不管是商業發展還是旅遊觀光，只要講出那個城市的名字就會有一些印象存在，但唯獨雲林，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展，聽到雲林只會聯想到是個地名，「跟其他縣市比起來，根本就整個廢到笑啊！沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎！」

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貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，「你桌上的菜餚、肉類，大部分都要感謝這個縣，理解一下您的菜餚產地」、「西螺休息站大名鼎鼎欸」、「有全台香火最鼎盛的媽祖廟朝天宮」、「農業大縣，除非你不吃菜」、「六輕和最大農產西螺市場」、「最好吃的地瓜在雲林水林鄉」、「北港廟宇、古坑咖啡、西螺大橋」。

事實上，雲林西螺盛產蔬菜與稻米，是台灣最主要的農產品產地之一，西螺農會甚至在2020年總存款飆破180億元，該會總會員1萬多人，平均每戶存款約200萬元，其中也有人存款高達上億，成為全台最有錢農會。這些農民穿著汗衫、開著小貨車過著簡約樸素的生活，可說是真正的「隱形富豪」。

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