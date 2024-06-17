為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台灣「1縣市」超沒存在感？！ 網打臉：農業大縣

雲林盛產蔬菜與稻米，是台灣最主要的農產品產地之一。（資料照）

雲林盛產蔬菜與稻米，是台灣最主要的農產品產地之一。（資料照）

2024/06/17 19:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣每個縣市都有不同的特色與美食，值得自己親身經歷去探索。不過有網友認為，「雲林」在台灣超沒存在感，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展，聽到雲林只會聯想到是個地名，對此許多網友打臉表示，「你桌上的菜餚、肉類，大部分都要感謝這個縣」。

一名網友在PTT發文表示，台灣各個縣市不管是商業發展還是旅遊觀光，只要講出那個城市的名字就會有一些印象存在，但唯獨雲林，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展，聽到雲林只會聯想到是個地名，「跟其他縣市比起來，根本就整個廢到笑啊！沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎！」

貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，「你桌上的菜餚、肉類，大部分都要感謝這個縣，理解一下您的菜餚產地」、「西螺休息站大名鼎鼎欸」、「有全台香火最鼎盛的媽祖廟朝天宮」、「農業大縣，除非你不吃菜」、「六輕和最大農產西螺市場」、「最好吃的地瓜在雲林水林鄉」、「北港廟宇、古坑咖啡、西螺大橋」。

事實上，雲林西螺盛產蔬菜與稻米，是台灣最主要的農產品產地之一，西螺農會甚至在2020年總存款飆破180億元，該會總會員1萬多人，平均每戶存款約200萬元，其中也有人存款高達上億，成為全台最有錢農會。這些農民穿著汗衫、開著小貨車過著簡約樸素的生活，可說是真正的「隱形富豪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
成長3倍破紀錄！ 雲林15人入選百大青農
2024/06/09 13:27

成長3倍破紀錄！ 雲林15人入選百大青農
國慶煙火施放地 雲林虎尾、西螺呼聲高
2024/05/23 05:30

國慶煙火施放地 雲林虎尾、西螺呼聲高

東區副都心前景佳 隈研吾概念宅搶手
西螺福興宮送畢業禮 太平媽祖獎價值2500元
2024/06/03 16:31

西螺福興宮送畢業禮 太平媽祖獎價值2500元
西螺塑膠袋工廠暗夜失火 原料持續悶燒
2024/06/07 23:07

西螺塑膠袋工廠暗夜失火 原料持續悶燒

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播