不是假的！超萌領角鴞長住林後四林園區 遊客誤以為裝飾品

超萌領角鴞一動也不動，好像玩偶一般。（記者羅欣貞攝）

2024/06/25 19:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「這2個裝飾品也做得太好了吧！」，屏東縣林後四林平地森林園區遊客中心的屋簷下，有2隻貓頭鷹靜靜的站在蔓生植物上，白天一動也不動，遊客不經意抬頭望見，常誤以為是裝飾品或標本；林業署屏東分署鄭重解答「牠們是真的！」。

林業及自然保育署屏東分署表示，林後四林園區的這一對領角鴞約在去年（2023年）10月開始，被發現在遊客中心屋簷下棲息，在今年2月時在遊客中心周邊林木還發現有3隻貓頭鷹亞成鳥，推估可能是牠們的下一代，但目前已離開。

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「是真的嗎？假的吧！」，最近天氣炎熱，林後四林園區吸引許多親子到水圳戲水消暑，大家到遊客中心時，常發現有人拿著手機對著走廊屋簷拍照、攝影，2隻站在匍匐生長覆蓋牆面的薜荔上的領角鴞，乍看之下讓人以為是假的貓頭鷹、是製作相當精美的裝飾品，一直到其中一隻貓頭鷹稍微動了一下，遊客才驚呼「哇！動了動了！原來是真的！」，也直說實在太可愛了。

位於屏東縣潮州鎮的林後四林平地森林園區，是林業及自然保育署屏東分署於2014年6月14日成立的國內第3座平地森林園區，本月歡慶10週年，從原本一望無際的平地森林，周邊民眾早晨、黃昏時段散步的運動公園，到如今已脫胎換骨成具里山精神，永續理念的環境教育及觀光遊憩場域，至今累計已逾375萬人次到訪。

屏東分署表示，林後四林生態資源豐富，鳥類調查紀錄有34科78種，請民眾愛護生態資源，對於這對可愛的領角鴞，也請不要驚擾牠們，讓牠們好好休息。

兩隻超萌領角鴞。（記者羅欣貞攝）

領角鴞吸引遊客拍攝。（記者羅欣貞攝）

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