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超Q！領角鴞寶寶學飛遇雨「迫降」 媽媽緊盯守護10小時

暨大行政大樓1樓窗台，昨天有可愛的領角鴞寶寶現身。（潘樵提供）

暨大行政大樓1樓窗台，昨天有可愛的領角鴞寶寶現身。（潘樵提供）

2024/04/10 08:37

〔記者佟振國／南投報導〕超級卡哇伊！南投縣埔里鎮國立暨南國際大學行政大樓近日有對稀有的領角鴞母子現身，暨大退休人員潘樵推測應是幼鳥離巢練飛，不巧遭遇雨勢「迫降」行政大樓走廊躲雨，師生才有難得機會近距離欣賞牠們呆萌的模樣。

暨大校園面積廣達150公頃，周邊是保存完好的淺山林，動植物等生態資源豐富，偶遇可愛的野生動物對暨大師生而言則是日常，除了被稱為「暨大神獸」的穿山甲，難得看見的領角鴞也已列入「觀察名單」。

從暨大退休的潘樵表示，昨天上午有對領角鴞母子飛進行政大樓避雨，領角鴞寶寶就躲在1樓的窗台上，清澈圓滾的一雙大眼不時好奇的看向辦公室，也因此讓藏身之所曝光，讓直擊的師生超驚喜。

潘樵研判應該是幼鳥離巢練飛，不巧天公不作美，躲進行政大樓走廊躲雨，由於上班時間行政人員進進出出，鳥媽媽擔心驚擾到幼鳥，於是讓領角鴞寶寶躲進1樓的窗台上，但仍被行政人員發現。

不過領角鴞媽媽也沒閒著，一直在2樓的窗台上佇立著，從高處觀望與守護，一整天下來，長達約10小時，始終都沒有離開，護雛之心也令人感動。

潘樵說，暨大生態資源豐富，加上復育有加，一直都是領角鴞的棲息環境，過去也有現蹤紀錄，但是要能如此近距離觀察到領角鴞，還是第一次，讓師生大飽眼福。

領角鴞寶寶呆萌模樣讓人看了都融化。（潘樵提供）

領角鴞寶寶呆萌模樣讓人看了都融化。（潘樵提供）

領角鴞媽媽不放心落單的領角鴞寶寶，一直在附近「盯場」守護。（潘樵提供）

領角鴞媽媽不放心落單的領角鴞寶寶，一直在附近「盯場」守護。（潘樵提供）

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