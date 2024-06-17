台南50年老店魚麵停賣3年半 二代接班強勢回歸

台南開業50年的必吃美食「卓家汕頭魚麵」停賣3年半後強勢回歸。（記者王姝琇攝）

2024/06/17 18:33

〔記者王姝琇／台南報導〕台南開業50年的必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底停賣，當時讓許多老饕錯愕，近日二代接班重新開賣，馬上吸引客人品嚐美味，不同的是，原本以狗母魚製成的魚麵，換成旗魚加虱目魚，顧客們異口同聲：「懷念的滋味都沒有變！」

原本的卓家汕頭魚麵是用狗母魚漿製成麵條，即便無添加麵粉，吃起來口感仍帶Q彈，同時散發淡淡魚香，但魚麵原料狗母魚越來越少，原料缺乏加上經營者健康因素決定停賣，顧客相當不捨。

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近期店家重新開賣，把魚麵材料狗母魚換成供貨較穩定的旗魚加虱目魚製作，並傳承給第二代卓明杰經營，強調汕頭口味沒改變。為了吃到等待很久的好滋味，近日店面一開張馬上吸引顧客排隊等待，許多人是從小吃到大，異口同聲說到：「懷念的滋味都沒有變！」 有些則是首次嚐鮮。

32年次的老闆卓吉益經營開店50年，目前雖然已經退休沒做，但有時間也會到店顧前看後，這次能夠再次研發將魚麵原料改變重新開賣，除了將店面交接給第二代經營，也希望顧客能夠吃到傳承汕頭的好滋味，也是一種安慰。

卓明杰表示，魚麵換成旗魚加虱目魚製成，但由於肉質較軟，製作過程中要控制力道，需要的時間更多，目前每天約準備130份；他說，停賣的時候很多老顧客都希望能再吃到魚麵，加上這是爸爸的功夫傳承，希望能繼續下去，而如今再度開賣，老顧客們給的回饋也讓我們很感動。

台南老店「卓家汕頭魚麵」創始老闆卓吉益（右）及接班二代卓明杰。（記者王姝琇攝）

台南開業50年的必吃美食「卓家汕頭魚麵」停賣3年半後強勢回歸。（記者王姝琇攝）

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