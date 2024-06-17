六都唯一無國際標準泳池 南市：已盤點5地點

南市體育局已盤點南市可用土地，目前有5個地點可建泳池，正進行評估中。（記者蔡文居攝）

2024/06/17 14:13

〔記者蔡文居／台南報導〕去年全運會游泳項目，台南市獲得3銀4銅，是近30年來最好的成績，但基層卻苦無國際標準泳池。南市議員蔡筱薇今天質詢指出，台南是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，要求南市一定要全力爭取一座符合國際賽事的游泳池，而且也要有訓練場地。

體育局長陳良乾表示，已盤點南市可用土地，目前有5個地點可建泳池，正進行評估中，並全力向中央爭取經費。至於救生員不足的問題，研議將過去用臨時人員聘用，改為現約佣人員聘用。

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蔡筱薇指出，去年全運會是由台南主辦，游泳賽事場地卻在台中；明年的全中運也是由台南主辦，游泳比賽場地卻在高雄，這實在很漏氣。現在仁德泳池修繕活化工程延宕1年毫無進展，但危機也是轉機，希望藉由舉全中運等賽事的機會，向中央爭取經費，改善台南體育設施。

蔡筱薇說，另外，目前台南校園有泳池的學校為21所，應配置救生員人數為35位，但現有救生員人數僅有30位，更有5所學校現有救生員不足，導致孩童要上游泳課時只能限縮場地甚至是沒辦法上課。

她說，薪資與法律責任不對等，降低持證者擔任救生員意願，因此最簡單的解決辦法就是加薪吸引人才投入。救生員薪資提升，讓更多救生員願意投入，也保障校園孩童上課的權益。

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