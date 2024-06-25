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2024飛安峰會登場 航空業者盼防治減少鳥擊

民航局局長何淑萍與六家國籍航空公司高階主管座談。（圖由民航局提供）

民航局局長何淑萍與六家國籍航空公司高階主管座談。（圖由民航局提供）

2024/06/25 15:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕「2024年飛航安全管理國際峰會」今（25日）登場，對於航空業者反映鳥擊，民用航空局回應，去年已完成新的鳥擊防制資訊系統，透過系統可建立大數據資料庫，以採取更有效的防制作為。

峰會今天舉行，李孟諺致詞指出，飛航安全比各種交通工具都敏感，各種細節都要注意，仰賴服務提供者的共同努力。民航局長何淑萍強調，「飛安沒有最好，只有更好！」所有環節都需每一位同仁做好精密準備，帶動整個體系對飛安的追求，主管機關會扮演推動角色。

峰會中，何淑萍與華航、長榮、星宇、台虎、立榮及華信等6家航空公司座談，探討領導力在公司安全文化的影響，並交流對全球航空市場的展望及機隊調整計劃。各家公司如何實現飛安、環保永續與社會責任的平衡目標也成為談話的焦點。

其中，主要經營國內航線的立榮和華信，都反映鳥擊問題。立榮表示，2015年迄今，因鳥擊導致飛機葉片損傷或地停檢修，就達16次，希望民航局能做更廣的鳥相調查，制定長期防治做法；華信則說，今年上半年就遇8次鳥擊。

民航局說明，鳥擊是影響飛航安全的風險因素之一，為提升鳥擊防制成效，長期以來，各航空站除每日定時及不定時的巡場驅鳥，也定期開會檢討鳥擊狀況及防制成效，因應環境適時調整防制措施及驅鳥作業。

民航局說，2023年已完成新的鳥擊防制資訊系統，透過系統可建立大數據資料庫，為鳥擊防制提供更完整資訊，以採取更有效的防制作為。民航局也將持續蒐集國外鳥擊防制新知，精進鳥擊防治成效。

另，峰會中，世界飛安基金會亞太航空安全中心主任Mitchell Fox發表了透過區域合作加強安全的研究成果；Airbus亞太區安全主管Adrian Abrahan說明了有關航班放棄著陸的操作建議；波音公司飛安部門試飛小組總機師Alan Dean介紹了公正文化的最佳做法；日本航空安全推進部的Ryoko Kameyama及Risa Majima講述2024年1月2日JAL516班機在羽田機場的緊急逃生成功案例。

國內講者則分享技術創新與風險管理實例。長榮航空與台灣大學介紹他們在Smart FOQA（飛行運作品質保證）的最新合作成果。華信、立榮及台虎分別就維修作業風險管理、國內營運安全風險管理及跑道安全案例進行專題報告。

交通部長李孟諺出席2024飛航安全管理國際峰會。（圖由民航局提供）

交通部長李孟諺出席2024飛航安全管理國際峰會。（圖由民航局提供）

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