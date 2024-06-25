獨家》民怨看抗日紀念碑也要錢 東北角風管處稱並無不法

鹽寮抗日紀念碑位於新北市貢寮區鹽寮沙灘，民眾反映他以前帶孩子入內參觀不用買門票，為何現在要買門票才能入內。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，依照國有財產法公開招租，門票經過審議，過程無不法。（記者俞肇福攝）

2024/06/25 15:48

〔記者俞肇福／新北報導〕民眾在臉書貼文，指出他以前帶小孩到新北市貢寮區「鹽寮抗日紀念碑」看古蹟不用付費，為何現在咖啡館可以圈地為王，強迫民眾消費，才能進去看石碑。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）指出，鹽寮沙灘及周邊環境係依據國有財產法公開招租，得標業者須負起場地安全保險及維護管理責任，門票價格也經過票價審議通過，票價百分百可抵園區消費，並無不合法。

東北角風管處副處長吳建志今天（25日）表示，東北角風管處於2017年公開招租，由雅爵士有限公司得標承租。

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藍灣海濱休憩園區總經理廖欽耀表示，現存的鹽寮抗日紀念碑並非古蹟，當年日軍登陸鹽寮沙灘時，日人所豎立的澳底御上陸紀念碑，在二戰結束後消失，後改建成為現在民眾看到的鹽寮抗日紀念碑。

廖欽耀說，當初招標時，經營權是5年，若經營績效評估良好可優先續約3年，2017年得標後進駐經營，鹽寮海灘每月的人事費用高達70多萬元，每年要支付權利金給風管處；門票是全票100元、半票50元，門票包含公共場所意外險費用，民眾夏天戲水也沒另外收沖水費用，門票還可百分百折抵園區消費。民眾在休憩區也沒有時間限制，可以發呆一整天，戶外停車場也沒收費。

另外，業者回饋社會，貢寮區當地居民、身心障礙民眾與陪同民眾1人可免費入場，65歲以上民眾與12歲以下幼童門票半價50元。廖欽耀指出，園區內的咖啡館是寵物友善餐廳，民眾攜帶貓、狗寵物入場，園區不會拒絕。

他表示，依照現有規定，除了具備免費入園條件的遊客，否則進入園區是一定要買票入內：廖欽耀說，如果可以切割，從園區外用圍籬圍出一條路到抗日紀念碑，業者不用管理維護，他們樂觀其成。主管機關與國有財產署不會同意。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，依照國有財產法公開招租，門票經過審議，過程無不法。（記者俞肇福攝）

目前承租鹽寮沙灘與周邊環境的業者經營咖啡館，園區內充滿濃厚南洋風。（記者俞肇福攝）

目前承租鹽寮沙灘與周邊環境的業者經營咖啡館，園區內充滿濃厚南洋風。同時，咖啡館是屬於寵物友善餐廳，民眾攜帶貓狗入內，不會拒絕。（記者俞肇福攝）

圖為新北市貢寮區鹽寮抗日紀念碑說明牌，內文中敘述昔日先民抗日的過往。（記者俞肇福攝）

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