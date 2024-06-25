新店碧潭巨型鯨魚超萌亮相！ 還會發光、噴水

巨型超萌鯨魚晚間會發光，成為打卡新地標。（圖由新北市觀旅局提供）

2024/06/25 15:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕超萌巨型鯨魚現身新店碧潭！5月登場的「碧潭水舞祭」第二波推出地景水舞，巨型鯨魚即日起至8月31日和大家見面，每天下午3時至9時整點與半點還會展示超萌噴水表演，晚上6時至10時點燈，看見亮晶晶的巨型鯨魚，在碧潭持續閃耀，成為最鯨艷的打卡新地標，更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網或臉書粉專「新北旅客」查詢。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，這座巨大鯨魚下午3時起每逢整點及半點，就會噴出高達5米水柱，彷彿真正的鯨魚在呼吸與游動。每週末晚間6時30分至7時，還有國樂、原住民舞蹈與扯鈴、樂器表演，以及排舞與手語表演。另外，8月14日、21日煙火將再度點燃碧潭天空。

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楊宗珉補充，即日起至7月21日推出新店碧潭景點數位集章抽大獎活動，只要前往新店碧潭渡渡口、瑠公史蹟紀念碑、碧潭堰魚道、碧潭吊橋、碧潭藝術大街、新店長興宮、新店開天宮、碧潭商圈遊客服務中心，還有DCC square碧潭廣場等共18個點位集點，有機會抽到iPhone15 pro512G、LG濕拖清潔機器人等大獎。

另外，集滿10點後，造訪DCC square碧潭廣場並加入LINE會員，就有機會抽中限量「超大型鯨魚抱枕」。

造訪DCC square碧潭廣場集滿10點並加入會員，有機會抽中抱枕。（圖由新北市觀旅局提供）

碧潭景點數位集章抽大獎活動，有機會抽中iPhone15。（圖由新北市觀旅局提供）

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