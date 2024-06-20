貢寮海洋音樂祭明起淡水會前賽 30強爭取前10名

貢寮海洋音樂祭將在淡水舉辦會前賽。（資料照）

2024/06/20 11:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕「貢寮國際海洋音樂祭—海洋獨立音樂大賞」30強名單出爐，會前賽將於6月21日至6月23日在淡水漁人舞台舉行，最終選出前10強前進貢寮福隆海水浴場決賽爭奪榮耀。

貢寮舉辦「海洋獨立音樂大賞」，期間共吸引200多組創作者報名，由評審初選出30強進入會前賽，前10強將得到決賽門票，前往「海洋獨立音樂大賞」爭奪「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元與「海洋之星」獎金5萬元。

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新北市觀光旅遊局表示，2024新北市河海音樂季結合「貢寮國際海洋音樂祭」與「淡水漁舞河岸音樂祭」，在夏日帶來充實的音樂活動。6月21日至6月23日將在淡水漁人舞台舉辦會前賽，觀賞30強創作者爭奪前10強，感受音樂的薰陶外，也可至淡水河海口遠眺美景、欣賞夕陽餘暉。

新北市觀旅局預告，2024新北市河海音樂季詳細資訊即將公布，包括表演卡司及新北夏日活動等，歡迎跟家人朋友們相約前往貢寮福隆海水浴場、淡水漁人舞台，感受來自全台各地優秀樂團帶來的音樂饗宴，相關消息可至新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

觀旅局預告，2024新北市河海音樂季詳細資訊即將公布。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

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