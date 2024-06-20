為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

貢寮海洋音樂祭明起淡水會前賽 30強爭取前10名

貢寮海洋音樂祭將在淡水舉辦會前賽。（資料照）

貢寮海洋音樂祭將在淡水舉辦會前賽。（資料照）

2024/06/20 11:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕「貢寮國際海洋音樂祭—海洋獨立音樂大賞」30強名單出爐，會前賽將於6月21日至6月23日在淡水漁人舞台舉行，最終選出前10強前進貢寮福隆海水浴場決賽爭奪榮耀。

貢寮舉辦「海洋獨立音樂大賞」，期間共吸引200多組創作者報名，由評審初選出30強進入會前賽，前10強將得到決賽門票，前往「海洋獨立音樂大賞」爭奪「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元與「海洋之星」獎金5萬元。

新北市觀光旅遊局表示，2024新北市河海音樂季結合「貢寮國際海洋音樂祭」與「淡水漁舞河岸音樂祭」，在夏日帶來充實的音樂活動。6月21日至6月23日將在淡水漁人舞台舉辦會前賽，觀賞30強創作者爭奪前10強，感受音樂的薰陶外，也可至淡水河海口遠眺美景、欣賞夕陽餘暉。

新北市觀旅局預告，2024新北市河海音樂季詳細資訊即將公布，包括表演卡司及新北夏日活動等，歡迎跟家人朋友們相約前往貢寮福隆海水浴場、淡水漁人舞台，感受來自全台各地優秀樂團帶來的音樂饗宴，相關消息可至新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

觀旅局預告，2024新北市河海音樂季詳細資訊即將公布。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

觀旅局預告，2024新北市河海音樂季詳細資訊即將公布。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
貢寮海洋音樂祭30強出爐 6/21~6/23淡水漁人舞台爭決賽
2024/06/04 15:12

貢寮海洋音樂祭30強出爐 6/21~6/23淡水漁人舞台爭決賽
淡水漁人碼頭光雕水舞秀 延至9/27
2023/09/17 05:30

淡水漁人碼頭光雕水舞秀 延至9/27

台積電S廊道 仁武澄德特區看俏
新北貢寮海祭音浪響徹福隆浴場夜空 歌迷喊「明年不見不散」
2023/09/17 23:36

新北貢寮海祭音浪響徹福隆浴場夜空 歌迷喊「明年不見不散」
獨立樂團不容錯過！貢寮「海洋獨立音樂大賞」5.10報名截止
2024/04/29 12:58

獨立樂團不容錯過！貢寮「海洋獨立音樂大賞」5.10報名截止
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播