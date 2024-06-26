傳出軌前19分鐘已拍到土石流 台鐵：加強監看監視畫面

崇德－和仁區間軌道被土石流入侵。（圖由民眾提供）

2024/06/26 13:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕上週五（21日）台鐵1輛新自強號列車行經花蓮和仁隧道，遭大清水溪土石溢流淹沒鐵軌導致列車出軌；今傳出台鐵的監視器畫面在事發前19分鐘已經拍到土石溢流畫面，台鐵公司今天（26日）說明，其畫面非固定長時顯示於監控台上，並規定日後不論雨量多寡，該攝影機畫面應時常調出監看以維安全。

台鐵公司今天說明，這個監視器是1具輔助攝影機，其功能並非看落石，而是在有水情時觀察大清水溪水位，其畫面非固定長時顯示於監控台上。依台鐵花蓮工務段規定，當降雨量達預警值時，監控台即應調出畫面監視。

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根據當時下雨的雨量統計，當天1小時累積雨量僅1.0mm，遠低於預警值的20mm，因此監控台未調出該畫面。

台鐵公司表示，已經進行詳查，這次次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，以釐清相關責任。

台鐵公司規定，不論雨量多寡，該攝影機畫面應時常調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，加裝攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情立予防範。

台鐵公司也說明，這個路段有發生過落石入侵軌道的範圍（K51+405~530），西正線已設置明隧道防範落石，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，而東正線則設置落石告警系統。

這次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋的橋上，該地點沒有落石紀錄，未設置落石告警系統。土石溢流的「大清水溪」屬於花蓮縣政府的縣管河川，依據水利署據「河川管理辦法」所公告的由各縣市政府管轄的水系。

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