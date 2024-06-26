計程車叫車取消被索費百元高市府要罰 司機爆被取消近20趟向誰求償

中國網紅在高雄叫計程車臨時取消，被索費100元，高市府交通局將罰車隊，有台北司機爆料曾被取消近20趟，質疑損失要向誰求償。（資料照）

2024/06/26 14:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國籍網紅Sean遊台介紹在地美食，因在高雄叫計程車後臨時取消，該名司機仍收費100元，影片曝光引發網友熱議，交通局強調計程車無「取消叫車」收費，將向收費的車隊罰9千以上、9萬元以下罰鍰；不過，有網友聲援收費的司機，台北汪姓計程車司機向自由時報爆料，曾遇過10至20趟被取消，預約乘客取消，又沒載到其他客人，兩頭空的損失要向誰求償。

劉姓網友表示叫車到達又取消，收100元合情合理，如同餐廳訂位先收訂金一樣，臨時取消損失當然當事者買單；另一網友認為司機特地跑過來載，時間、汽油都是成本，酌收個基本跳表費合理，不要太誇張就好，畢竟是乘客的問題。

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在台北開計程車的汪姓司機向本報爆料專線表示，他就曾遇過10至20趟被取消的情況，由於客人叫車後，在預定時間內往往有載預約客的時間考量，無法再接載其他乘客，但確實有不少客人取消的情況，碰到這種情況，預約的乘客又取消沒載到，沒載到其他客人，等於兩頭空，損失要向誰求償？

李姓網友表示，有人說收100元才合理，可是高雄起跳才85元，他認為應該收85元才合理，不過，也有網友認為如果是就近載客，取消就收費的車隊，會不會被消費者自行排除，也值得深思。

交通局表示依現行「公路法」第79條規定，汽車及電車運輸業申請業務範圍及營運應遵行事項，可對車隊處9千元以上、9萬元以下，是否增加「取消收費」新收費項目，必須經過一定的程度及費率審議委員會決議，司機應遵守規定，公務人員也要依法行政。

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