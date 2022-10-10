他搭Uber跑趴...隔日醒來驚見帳戶被扣款120萬元傻了

卡普蘭使用Uber叫車跑趴，隔天宿醉起床卻發現自己被扣款約新台幣120萬元的車資。（美聯社）

2022/10/10 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國22歲男子日前喝酒後使用Uber叫車跑趴，隔日宿醉醒來卻驚見銀行帳戶被扣款3萬5千元英鎊（約新台幣120萬元）車資，他細查發現Uber搭車歷程，發現目的地竟被設定在1萬公里之外的澳洲小鎮，立刻向Uber客服部門申訴。

綜合外媒報導，22歲男子卡普蘭（Oliver Kaplan）日前醉後使用Uber叫車跑趴，設定從英國海德鎮（Hyde）到約4英里外的阿什頓安德萊恩（Ashton-under-Lyne）。卡普蘭說，當時看見Uber軟體報價這趟車程約15分鐘，車資則落在11英鎊左右（約新台幣390元）。

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卡普蘭隔日宿醉醒來後，卻發現Uber從他的銀行帳戶要求扣款35000元英鎊，接著細查發現疑是Uber司機將目的地設錯，定位在南澳洲一處同名小鎮，這個小鎮距離英國達1萬公里，他驚呼「根本在地球的另外一端」，氣得向Uber客服部門申訴。

報導稱，所幸卡普蘭使用「簽帳金融卡」扣款，剛好他的餘額不足夠，因此系統並未扣款成功。而Uber公司收到卡普蘭的申訴，已將車資降為10.73英鎊（約新台幣380元），並發布聲明向他致歉。

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