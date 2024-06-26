高雄燈塔39.8度！ 全台烤番薯 14縣市亮高溫燈號

太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，天氣炎熱，高雄燈塔飆出39.8度高溫，氣象署已經針對全台14縣市發布高溫燈號。（圖擷自中央氣象署）

2024/06/26 12:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（26日）太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，天氣炎熱，高雄燈塔飆出39.8度高溫，氣象署已經針對全台14縣市發布高溫燈號。

根據中央氣象署觀測顯示，截至今中午12點10分，全台最高溫出現在高雄市旗津區的高雄燈塔測站，在上午10點14分測得39.8度高溫，台南玉井、高雄內門也有37.2度、36.9度高溫。

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氣象署持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、台中市、嘉義市為黃色燈號，請注意。

提醒民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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