台南仁德麵店遭賓士衝撞重創、2人燒燙傷 肇事者突過世求償無門

賓士車撞進仁德1家麵館，肇事駕駛後來突然過世，被害人求償無門。（民眾提供）

2024/06/05 12:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德中正路二段1家水餃麵食館，今年4月下旬遭到失控的賓士車衝撞，女業者與嫂子燒燙傷，迄今仍在治療，店內設施嚴重毀損，持續歇業中；事後要調解時，肇事的劉姓駕駛卻突然過世，其子女都拋棄繼承，被害人求償無門，今天控訴死者家屬「擺爛」。

大心法律事務所律師黃睦涵指出，肇事者已經死亡，兒女拋棄繼承，則債不留子孫；建議從車輛的責任險去求償撫慰、醫療、照顧、交通等費用，但這只有被害人受傷部分，若無任意險，財損則無法理賠。

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事故發生在4月23日，開車的是66歲劉姓男子，沿仁德中正路由南往北行駛，當時疑似身體不適，失控衝入麵館，現場一片狼籍，當時店內有3人，2女受傷。

受傷的是麵店郭姓女業者，以及她的嫂子，除了後續治療之外，一些煮食的器具、設備都已毀損，迄今仍無法營運，全家生計受影響。

郭女表示，肇事後隔天，劉男有打電話，要叫人來看店內受損狀況，當時因還未做筆錄 且嫂子在加護病房，要幫忙照顧，仍無法抽空。

郭女提到，沒想到，之後劉男就沒有聯繫，到了5月6日，主動去電，對方稱在看醫生，先等一下，暫約隔天，後來他又臨時說自己不舒服，正掛急診，無法赴約。

郭女強調，後來再改約5月10日，前一天劉男又來電，說要等初判表，並聯絡調解委員會，已讓人感覺到對方在藉故拖延。

郭女說，5月22日調解，劉未到場，才得知他11日就心因性死亡，後續其子女都不出面，6月1日才來電，提及父親沒留下什麼，只有負債，都拋棄繼承等，令人傻眼。

郭女指控，目前嫂子全身燙傷，後續還有醫療費用，她小指骨折，右腳也受傷，影響正常走路，店面與住處都是租的，加上車貸、信貸等，以及照顧長輩的開銷，經濟壓力沉重，這樣的處境誰來可憐？

郭女質疑劉男家屬從頭到尾都在擺爛，最後才裝事前不知情，讓人氣憤。

肇事者子女則透過友人回應，父母很早就離異，他們現在的收入，也沒有能力去處理賠償事宜，一切交由法律途徑去解決。

被車輛衝撞的麵館，迄今仍無法營業。（民眾提供）

麵館女員工因為車輛衝進來，嚴重燒燙傷。（民眾提供）

麵館女員工因為車輛衝進來，嚴重燒燙傷。（民眾提供）

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