為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南大凍山公廁無水源 觀旅局：採揹水上山減少山林破壞

南市大凍山鞍部公廁將由林保署撥地、台南市政府興建，解決大凍山上無廁所的問題。（記者蔡文居攝）

南市大凍山鞍部公廁將由林保署撥地、台南市政府興建，解決大凍山上無廁所的問題。（記者蔡文居攝）

2024/06/17 17:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是台南最熱門的登山步道，山友眾多，南市府目前在鞍部興建公廁。市議員蔡育輝今天質詢，要求採自動沖水設備的廁所，所需經費2000多萬，以解決沒有水源的問題。

觀旅局長林國華表示，這不是錢的問題，而是排水、環境的問題。他昨天有去爬大凍山，也有收集一些山友的意見，山友的水準都很高，市府將與山友合作，採用揹水上山的方式，山友也認為揹水可以，可先試辦，事後再來評估成效。

蔡育輝說，市長於2年前曾答應在1年內解決大凍山公廁問題，結果，大凍山公廁無水源遲遲無法開放，觀旅局曾針對大凍山設置公廁問題，進行1957份問卷調查，可是問卷沒有全自動沖水廁所的選項，有誤導之嫌。現在每逢假日，爬大凍山的山友有上千人，但至今仍無廁所可用，南市是直轄市，連個廁所也蓋不好。

市長黃偉哲說，公廁應該要做，南市財務雖不佳，但不致於蓋不起。

觀旅局說明，大凍山鞍部公廁由林保署撥地、市政府興建。經與林保署討論，考量對山林最小衝擊，採用山友建議，選擇具化糞池分解後排放，工程正進行中，完工後將辦理環境教育活動，並宣導山友盡量在山下如廁，共同維護山林。

觀旅局表示，有關廁所水電方面的問題，因需整體考量山林環境、水電來源、生態影響與土地使用等相關事宜，後續將邀集林保署嘉義分署與在地白河區公所辦理現勘，共同研議水電相關解決方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大凍山步道傳濫採 山友：土石崩落危及安全
2024/03/04 11:14

大凍山步道傳濫採 山友：土石崩落危及安全
小便斗有門！ 新莊龍鳳公園新建廁所性別友善
2024/05/21 20:55

小便斗有門！ 新莊龍鳳公園新建廁所性別友善

遠雄山禾公開 在台南首辦永續派對
南市大凍山下山豬現蹤 山友驚呼：疑有山豬窟
2024/06/08 11:50

南市大凍山下山豬現蹤 山友驚呼：疑有山豬窟
台南虎頭埤友善公廁不友善！女廁逾半不能用 身障廁所門鎖都壞
2024/05/24 12:41

台南虎頭埤友善公廁不友善！女廁逾半不能用 身障廁所門鎖都壞

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播