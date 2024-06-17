台南大凍山公廁無水源 觀旅局：採揹水上山減少山林破壞

南市大凍山鞍部公廁將由林保署撥地、台南市政府興建，解決大凍山上無廁所的問題。（記者蔡文居攝）

2024/06/17 17:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是台南最熱門的登山步道，山友眾多，南市府目前在鞍部興建公廁。市議員蔡育輝今天質詢，要求採自動沖水設備的廁所，所需經費2000多萬，以解決沒有水源的問題。

觀旅局長林國華表示，這不是錢的問題，而是排水、環境的問題。他昨天有去爬大凍山，也有收集一些山友的意見，山友的水準都很高，市府將與山友合作，採用揹水上山的方式，山友也認為揹水可以，可先試辦，事後再來評估成效。

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蔡育輝說，市長於2年前曾答應在1年內解決大凍山公廁問題，結果，大凍山公廁無水源遲遲無法開放，觀旅局曾針對大凍山設置公廁問題，進行1957份問卷調查，可是問卷沒有全自動沖水廁所的選項，有誤導之嫌。現在每逢假日，爬大凍山的山友有上千人，但至今仍無廁所可用，南市是直轄市，連個廁所也蓋不好。

市長黃偉哲說，公廁應該要做，南市財務雖不佳，但不致於蓋不起。

觀旅局說明，大凍山鞍部公廁由林保署撥地、市政府興建。經與林保署討論，考量對山林最小衝擊，採用山友建議，選擇具化糞池分解後排放，工程正進行中，完工後將辦理環境教育活動，並宣導山友盡量在山下如廁，共同維護山林。

觀旅局表示，有關廁所水電方面的問題，因需整體考量山林環境、水電來源、生態影響與土地使用等相關事宜，後續將邀集林保署嘉義分署與在地白河區公所辦理現勘，共同研議水電相關解決方案。

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