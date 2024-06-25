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早餐店公告「內用限時、低消80元」 一票網力挺：超合理

網友分享一間早餐店最新公告，說明夏季開冷氣及「內用低消每人80元」的規定。（圖由拍攝民眾授權提供）

網友分享一間早餐店最新公告，說明夏季開冷氣及「內用低消每人80元」的規定。（圖由拍攝民眾授權提供）

2024/06/25 21:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏季來臨，不少人除了會躲在家吹冷氣消暑，外出時也會儘量待在有開冷氣的室內。日前有網友分享一間早餐店的最新公告，老闆指出店內因應炎熱夏季開冷氣，與此同時，顧客也需遵守「內用低消每人80元」規定，該文一出，掀起民眾熱議，一票人紛紛力挺店家，認為非常合理。

該名網友於本月21日，在臉書社團「路上觀察學院」發文分享這項資訊。根據原PO附上的照片顯示，一間早餐店在餐桌放上的最新公告，上面寫出4項詳細的聲明，首先提到店內因應炎熱夏季，會從上午7點至下午1點半，在店內開冷氣；另外，自6月21日起入店用餐原則，其中一項為內用低消每人80元，用餐時間限40分鐘，每位消費者最多延長至1小時。

不僅如此，第4項規定除了消費者禁止攜帶外食，違者每件酌收清潔費20元，甚至寫下，「咳嗽、發燒或感冒者及無法控制情緒的幼童，請勿入店消費，請顧客配合，不便之處見諒。」對此，原PO先是開玩笑表示，「連早餐店都要80元才能有冷氣座了嗚嗚」，但他也在事後補充提到，認為店家公告的規則十分合理，願意尊重店家。

該文曝光後，意外引發熱烈迴響，眾人紛紛大讚，「合理，有寫清楚能接受」、「每張公告後面，都有一定的故事」、「自私的顧客少，用餐的環境就好，雙贏」、「第4條超肯定，保護其他顧客的健康與權益」、「遊戲規則寫得很清楚，可接受，電費很貴的，尤其夏季電價」、「自己要省電不在家開冷氣，去營業地方吹再來說低消太高，營業電比你家貴很多，店家都不用賺了喔？」。

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