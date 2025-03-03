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    加碼援助烏克蘭！歐洲峰會宣布4共識 組抗俄聯盟

    18國領導人以及烏克蘭總統澤倫斯基2日在倫敦會晤，討論支持烏克蘭的策略。（歐新社）

    18國領導人以及烏克蘭總統澤倫斯基2日在倫敦會晤，討論支持烏克蘭的策略。（歐新社）

    2025/03/03 05:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日在國際峰會後宣布四點計畫，聯合烏克蘭終結俄烏戰爭並抵禦俄羅斯威脅。他提出組成「意願聯盟」（Coalition of the Willing），由英國、法國領軍，加碼援助烏克蘭，並力邀美國參與。這場由18國領袖出席的峰會，展現歐洲團結反制的決心，強調和平須以實力為基礎。

    英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾在記者會上指出，當前局勢位處「歷史十字路口」，各國須果斷行動。峰會以歐洲國家為主，烏克蘭總統澤倫斯基親自與會。

    與會者達成四項共識：一是持續軍援烏克蘭並加大對俄經濟制裁，削弱其侵略能力；二是確保和平協議優先保障烏克蘭主權與安全，並由烏方平等參與談判；三是協助烏克蘭強化防禦工事，建立長效嚇阻屏障；四是組成「意願聯盟」，捍衛和平協議，確保區域穩定。

    為展現決心，施凱爾宣布英國追加16億英鎊（約新台幣662億元）出口融資，供烏克蘭採購逾5000枚先進防空飛彈；另提供22億英鎊（約新台幣910億元）貸款，資金來自凍結的俄羅斯資產收益，用於擴大軍援。他強調：「和平若無實力支撐，俄羅斯將輕易撕毀協議。」英國將派遣地面部隊與戰機，具體履行聯盟承諾。

    施凱爾未明示哪些國家已加入聯盟，僅透露承諾國將立即展開密集規劃，凸顯行動緊迫性。他坦言，歐洲須承擔主要責任，但計畫成功仍仰賴美國支持。對於和平協議，他表示俄羅斯可參與談判，但不得主導條款。談及美國總統川普的角色，施凱爾說：「上週爭執令人遺憾，但我仍視美國為盟友。我們與川普目標一致，盼實現持久和平。」

    峰會參與國涵蓋法國、波蘭、瑞典、土耳其、挪威、捷克、丹麥、德國、荷蘭、羅馬尼亞、芬蘭、義大利、西班牙及加拿大。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）警告，歐洲正面臨「重新武裝」的迫切需求。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則表示，歐洲正「加緊步伐」，確保烏克蘭資源充足，維持戰力。

    澤倫斯基近期積極展開外交，卻在華盛頓與川普及副總統范斯發生摩擦。川普批評澤倫斯基「拿第三次世界大戰冒險」，甚至指烏克蘭挑起戰端，無視俄羅斯總統普廷2022年2月24日發動全面入侵的事實。

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