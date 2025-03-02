老婦嗆傅崐萁「通匪」遭粗暴架離 八炯驚：是我讀國中時的老師！

退休老師葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」，遭現場人員架離會場。（民眾提供）

2025/03/02 22:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（2日）在花蓮舉行問政說明會，過程中遭曾獲師鐸獎的當地退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後被幾個大男人架出場；事後葉老師接受訪問時痛心表示花蓮在傅家勢力把持下「變醜、發臭」，她實在忍不下去才會站出來，說話時甚至氣到聲音顫抖。相關畫面曝光後引發外界熱議，不少過往曾受其教誨的學生跳出來聲援老師，包括出身花蓮的反共網紅「八炯」都為葉老師叫好。

傅崐萁今天透過國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，動員近2000名民眾參加，參加者可得贈杜鵑花、樟樹等幼苗。進去會場後可以聽到傅崐萁上台痛批民進黨亂政、破壞民主、用國家機器買媒體，稱台灣人「一點自由都沒有」，要大家不要聽信綠媒跟側翼的報導，更不要讓台灣孩子替卑劣的政客上戰場流血，還獲得滿場加油聲。

請繼續往下閱讀...

不過高齡已近80歲的退休老師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後現場其他支持者開始對葉老師破口大罵，沒多久葉老師就被幾名大漢架出場。葉老師被迫離開會場後接受媒體訪問時痛心表示，活動中有很多人上台講「花蓮加油」，但她看到傅崐萁就知道「花蓮加什麼都沒用了」，「我同學、我的朋友，在外地的絕對不會來花蓮，（以前）每年要來花蓮好幾次，他們（現在）不來了，除非那對夫妻離開。花蓮變醜了，花蓮發臭了，我從小到大（待）的花蓮怎麼變成這個樣子？」

葉老師也控訴自己遭現場工作人員以粗魯的方式架離現場，「你不可以用這個手扣我的脖子！我（進去會場）只是想要知道他們在做什麼，他們辦的那個活動，我想就只是在那裡假裝（應指藉紀念活動或植樹節活動行固樁之實），大家都很假，我只是看能假到什麼程度。為什麼有人願意花時間來做這些動作，甚至來給這對夫妻拍手，我想不通餒！為什麼不能分辨是非？判斷這個善惡？明顯看到通匪啊，不是花蓮而已，整個台灣都快變成共產黨（的），我可不許啊！」

葉老師當面嗆傅崐萁和事後受訪的片段隨即在網上掀起熱烈討論，八炯也在Threads轉發影片，表示葉春蓮女士是他就讀花崗國中時隔壁班的老師；今天八炯受邀到桃園替罷免藍委涂權吉民團站台宣講時，也特別提到此事，表示他要給葉老師一個大大的讚許，現場民眾也為她獻上熱烈掌聲。

葉春蓮女士過去培育花蓮無數英才，並曾榮獲師鐸獎，由於其教學風格強悍且嚴格，被過去的學生稱為「鐵血老師」、「葉霸」。而她2018年0206花蓮大地震中不幸成受災戶，很多學生感念過去啟蒙師恩，協助她重建生活。

不少曾受葉老師教誨的學生紛紛在八炯的貼文底下留言，「葉霸！我老師！看到她老人家都快80了還站出來捍衛民主，真的鼻酸」、「聽到她說被人扣脖子架出場，好心疼」、「我國中的班導，非常嚴格的老師，但真的是很有原則的人」、「當年我不是花崗的也聽過她的威名」、「我國風畢業的，都知道葉霸這號人物，現在看到她挺身，滿滿的尊重與感動！」、「我媽媽國中老師，她說她超級嚴格！講話一針見血！百聞不如一見，雖然年紀大了，邏輯還是很清晰呢！」、「看到老師如此高齡，卻遭受這種事情，心中非常不捨，願老師身體康健」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法