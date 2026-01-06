馬杜羅夫婦紐約出庭拒認罪 身穿囚服自稱遭綁架

遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯，美東時間5日中午首次被押送到紐約聯邦法院出庭。（歐新社）

遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），美東時間5日中午首次在紐約聯邦法院出庭，為一場關於他是否能在美國接受審判的長期法律訴訟拉開序幕。

馬杜羅聲稱自己是正派的人

《美聯社》報導，川普政府指控馬杜羅販毒，但身穿藍色囚服的馬杜羅辯稱自己「無罪」，他是從委內瑞拉首都卡拉卡斯的住家被「綁架」而來。馬杜羅向法官表示：「我是清白的。我沒有罪。我是一個正派的人，我還是我國的總統。」

馬杜羅夫婦均戴上耳機，聽取將英文法律程序翻譯成西班牙文的同步口譯。佛羅雷斯在確認姓名後，透過通譯以西班牙文表示：「我是委內瑞拉共和國的第一夫人」。當被要求進行答辯時，她回應：「無罪。完全清白。」法庭程序於12時31分結束，法官裁定兩人還押。

馬杜羅的辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）對這場軍事逮捕的合法性提出質疑，主張他的當事人是「主權國家的元首，應享有該身分所保障的特權」，並表示將在審前提交「大量」文件，以應對這些法律挑戰。

佛羅雷斯傳肋骨骨折要求就醫

代表佛羅雷斯的律師唐納利（Mark Donnelly）表示，他的當事人面臨「需要關注的健康與醫療問題」，聲稱69歲的佛羅雷斯肋骨可能骨折或嚴重瘀青，可能需要進行全身X光檢查。

馬杜羅與佛羅雷斯均同意暫時繼續羈押。其律師可能會在日後重新提出保釋申請。

在大批維安人員持長槍戒護下，馬杜羅夫婦5日凌晨搭乘直升機，從拘留所被押解至紐約聯邦法院。載著馬杜羅的車隊於上午約7時15分離開看守所，前往附近的運動場，馬杜羅緩緩走向等待中的直升機。直升機飛越紐約港，降落在曼哈頓停機坪，戴上手銬的馬杜羅隨後被送入裝甲車輛。

受審場外支持、抗議群眾對壘

幾分鐘後，車隊進入法院大樓的車庫，該處轉角正是美國總統川普2024年因偽造商業紀錄被定罪的地點。法院對街的警察將人數雖少但持續增加的抗議團體，與約十幾名支持美國干預委內瑞拉的示威者隔開，其中一名男子還從抗議美國行動的人群手中，奪走一面委內瑞拉國旗。

身為美國司法體系下的刑事被告，馬杜羅將與任何其他被控犯罪者享有相同權利，包括接受由紐約市民組成的陪審團審判。

