12縣市低溫特報！ 北台灣晚間低溫下探10度 持續冷到週五

中央氣象署指出，今日（6日）清晨受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。氣象署凌晨4點35分針對12縣市發布低溫特報，今日平地最低溫出現在台南市楠西區「鹿陶洋」測站，在凌晨4點33分測得8度。

今日清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，北部局部地區晚間起也有可能出現10度左右低溫，請注意保暖措施。高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。

天氣方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。空氣品質部分，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級 。

週三（7日）至週四（８日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。週五（9日）至週六（10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

這段時間中部以北、宜蘭及金、馬低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。

下週日（11日）將會有另一波東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 9 ~ 14 8 ~ 16 10 ~ 20 11 ~ 17

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

