為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    12縣市低溫特報！ 北台灣晚間低溫下探10度 持續冷到週五

    2026/01/06 07:02 即時新聞／綜合報導
    今日受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。（資料照）

    今日受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（6日）清晨受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。氣象署凌晨4點35分針對12縣市發布低溫特報，今日平地最低溫出現在台南市楠西區「鹿陶洋」測站，在凌晨4點33分測得8度。

    今日清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，北部局部地區晚間起也有可能出現10度左右低溫，請注意保暖措施。高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。

    天氣方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。空氣品質部分，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級 。

    週三（7日）至週四（８日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。週五（9日）至週六（10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

    這段時間中部以北、宜蘭及金、馬低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。

    下週日（11日）將會有另一波東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    9 ~ 14 8 ~ 16 10 ~ 20 11 ~ 17

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播