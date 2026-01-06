01/06 各報重點新聞一覽

國防部副部長徐斯儉昨日在立法院財政委員會強調，共軍將具備武力犯台能力，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。（記者方賓照攝）

自由時報

預算延宕 影響建軍備戰 國防部：時間已成防衛昂貴不可逆資源

今年度中央政府總預算案仍未付委審查，受影響國防預算高達七八〇億元。國防部副部長徐斯儉昨日在立法院財政委員會強調，共軍將具備武力犯台能力，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。

台股大漲755點 衝上3萬大關 加權指數收30105點 台積電1670元同創新高

護國神山台積電領軍，昨日股民一同見證台股站上三萬點的歷史紀錄！今年第二個交易日，台股在台積電等電子權值股帶動下狂飆，盤中一度大漲近九九〇點，終場加權指數上漲七五五．二三點，以三〇一〇五．〇四點作收，成交量超過八千億元，指數與成交量同創新高。

博弈金流橫跨中日印 茗香園負責人 涉洗錢306億起訴

茗香園冰室、東引快刀餐飲集團負責人羅以翔涉嫌架設「HERO PAY」支付系統，四年間協助中國、日本及印度等多國博弈網站洗錢高達三〇六億餘元。台北地檢署指揮刑事局等單位偵辦，昨依涉犯刑法賭博罪、洗錢防制法罪起訴羅等卅五人，建請法院判羅九年六月徒刑；另對負責財務、技術及部門管理的五名核心成員，求處五年至六年以上不等徒刑。

聯合報

川普威嚇委國代理總統 魯比歐：西半球不容美敵人

美國總統川普四日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國總統馬杜洛還嚴重。

陽光行動／電動車激增 廢電池難處理

運具電動化是我國二○五○淨零轉型關鍵戰略之一，電動車普及加速，廢鋰電池海嘯也悄然逼近。環境部統計，前年廢鋰電池回收量首度超過一千公噸，二○三一年預估將超過一萬兩千公噸，七年後更突破兩萬公噸，呈跳躍式成長，而廢鋰電池回收以破碎後出口為主，不利在地循環利用。

中國時報

兩岸關係條例修法 綠委林宜瑾撤案

賴清德總統子弟兵、綠委林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」，引發走向法理台獨疑慮，不過，5日傳出林宜瑾已撤案，立法院6日的程序委員會確定不會出現此案。藍營狠酸民進黨自證「高呼台灣國從頭到尾就是詐騙」；林宜瑾則強調，沒成案何來撤案，並指還有其他立委也想連署，完整修改草案需要更多時間。

川普再發聲要格陵蘭 丹麥嗆停止威脅

美國總統川普趁著在委內瑞拉取得「勝利」之際，4日又公開宣稱，美國「絕對」需要格陵蘭島，還向哥倫比亞、古巴、墨西哥等國發出新的威脅。對此，格陵蘭的宗主國丹麥總理佛瑞德里克森急發聲，要求美方停止威脅丹麥和格陵蘭人民。

台股在台積電等電子權值股帶動下狂飆，加權指數上漲755.23點，以30105.04點作收，創下新高。（歐新社）

警方在羅以翔四個保險箱內搜出2千萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

