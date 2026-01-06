首波寒流來襲！吳德榮：明起早晚「極寒冷」

吳德榮指出，明天起早晚「極寒冷」，平地最低溫可能降至5度以下，成入冬以來首波寒流。（資料照）

中央氣象署預報，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地轉晴、愈晚愈冷；明天（7日）起早晚「極寒冷」，平地最低溫可能降至5度以下，成入冬以來首波寒流。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至週六（10日）清晨強冷空氣籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻效應比前波更強；逐日清晨皆有再創入冬本島平地最低氣溫的機率，將降至5度以下，並將成為入冬以來首波寒流。

吳德榮特別叮嚀，週三至週六清晨天氣晴冷，白天陽光下或許感受不到寒意，但入夜後「極寒冷」，常有部分地區再創低溫；日夜變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，應悉心照料。

吳德榮稱，週六白天至下週一（12日）持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，須留意日夜溫差大。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但因缺乏水氣，降雪條件不佳，不需過度期待。

