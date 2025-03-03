獨家》花蓮退休師「葉霸」嗆傅崐萁遭架離 拐脖子拉扯畫面流出

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去的內部最新畫面。（民眾提供）

2025/03/03 06:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，嗆傅崐萁「通匪」，結果遭工作人員架離，昨深夜有內部畫面流出，可看到數名工作人員對葉老師又拖又拉，老師大喊：「你們不可以這樣拐我脖子」，傅崐萁的助理還在旁邊發笑，畫面曝光更引發一波校友憤怒。

昨深夜最新內部畫面在網路上流傳，畫面可看到兩名女生推著葉老師用相當快的速度往外面走，然後突然出現一名穿藍色背心的男子，相當粗魯拉著葉老師直接往門口走出去，葉老師抓著玻璃門怒嗆：「這體育館是花蓮人的」，後來包含國民黨議員吳東昇等人都出來制止大力拖拉葉老師的男子，一直喊：「不要拉她」、「不要拉她」，對葉老師拉扯的男子才離開。

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畫面更引發另一波校友的怒潮，無黨籍議員魏嘉賢、楊華美，民進黨籍議員張美慧、胡仁順等人也發文譴責。魏嘉賢說，在學生時期曾受教於葉春蓮老師，看到老師被這樣對待，心裡滿是難過。葉春蓮老師一直以來對生物和自然科學充滿熱情，對學生要求嚴格，但也極其認真負責，不僅重視學業，更關心學生的體能、品格、紀律，並且教導他們要學會愛自己。

魏嘉賢說，老師總是花自己的時間陪伴學生學習，無論是平日晚上，還是週末假日，她都無怨無悔地投入課輔，確保每一個孩子都能夠學會、理解。此外，她也不斷提醒他們環境保護的重要性，從日常生活的小事做起，愛護大自然，尊重生命，讓他們在學習科學的同時，也培養出對環境的責任感。她絕對不是「側翼」，而是一位值得所有人尊敬的好老師！

許多被葉春蓮教過的校友相當憤怒，甚至還有人留言說看到老師被這樣粗魯的對待，難過的留下眼淚，校友留言說：「以這麼危險粗魯的把老師趕出，那可是葉老師活動了半輩子以上的地方，大立委真的該去重新檢查腦袋了」、「老師上課就說受教育的目的，是為了要明辨是非，老師仍是身體力行自己的理念」、「她從沒有老去，她是真正的勇者」、「葉老師是客家人喔，傅崐萁真是客家人之恥」。

國民黨花蓮縣黨部昨在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，活動後現場有致贈杜鵑花、樟樹等樹苗，現場也安排國民黨立院總召傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、國民黨部主委等人上台演講，傅崐萁最後壓軸開講後，原本來參加植樹節跟紀念孫中山活動、坐在最前排退休老師葉春蓮，直接站起來質疑活動目的，怒嗆傅崐萁「通匪」、「打倒傅崐萁」，遭到工作人員架出場。

傅崐萁站在台上酸，「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有啊」！現場支持者在傅崐萁煽動下高喊「離開、離開，出去」，傅崐萁則在台上說：「來、來，我們請警察同仁幫忙一下」，之後就有多名工作人員上前圍住葉老師，葉春蓮被大批工作人員半推半就「請」出外面，還有傅的支持者對著怒罵：「這是我們開會的場所，是妳來欺負我們」，甚至有支持者對著葉春蓮大罵：「垃圾」。

葉春蓮過去擔任國中生物老師，培育花蓮無數英才，並榮獲師鐸獎，由於教學強悍、嚴厲，在聯考時代是升學保證，學生私下稱葉春蓮「葉霸」，顯示治班嚴格的態度，也有學生稱為「葉爸」，顯示其豪氣、把學生視如己出當成孩子的照顧，「葉霸」、「葉爸」在北花蓮40歲以上成人無人不曉。

有學生回憶說，葉霸帶班嚴謹好比治軍，強調有強健體魄才會堅強意志，相當要求自律，常常掛在口上的名言就是「NEVER SAY NEVER」（沒有不可能），而且都會親自帶著學生跑三千公尺，被學生稱為鐵血老師「葉霸」，令學生聞風喪膽成為花蓮傳說，退休後仍持續擔任學校義工，過去在2018年0206花蓮大地震中不幸也成為受災戶，很多學生感念過去啟蒙師恩，協助重建生活。

另有學生回憶說，葉霸老師作為生物老師，真的很愛花花草草，她應該真的是去參加植樹節，沒想到卻變成傅崐萁宣教大會，才會爆發怒氣的吧！老師應該沒想過，自己活到80歲，桃李滿天下，居然會在國中後面體育館，一個自己大半輩子活動的地方，被傅崐萁說是民進黨側翼然後被架出去，整場的人還在喊加油？校友批評說「這個城鎮的味道比垃圾山的味道還要難聞」。

縣議員胡仁順說，國民黨因為問政說明會績效不彰，用植樹節、領樹苗活動騙人去參與，卻被傅崐萁用麥克風、帶領上千人一起批評她，成為名符其實的大型霸凌現場。傅崐萁不過就在兩天前的228紀念活動中，還說要「傾聽不同的聲音」，兩天後就馬上霸凌不同的聲音，葉老師只是叫你「不要通匪」，沒有叫你支持民進黨！為什麼要直接說她就是民進黨？還是國民黨黨綱規定要通匪了？

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去的內部最新畫面。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會。（記者王錦義攝）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去的內部最新畫面。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會。（民眾提供）

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