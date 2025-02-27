虐貓？7貓慘遭棄屍板橋光環路 驚見頭蓋骨破裂、肋骨斷裂

民眾今早通報光環路發現6具貓屍，清潔隊協助收回貓屍後，動保處現場重新蒐證後又發現1具。（新北市動保處提供）

2025/02/27 17:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區發生7貓疑遭虐死案，新北市動物保護防疫處長楊淑方說，今（27）日早上6到7點間，有民眾通報光環路發現6具貓屍，清潔隊協助收回，動保處判斷案情不單純，現場重新蒐證又發現1具，7具貓屍分別是6母1公、5隻品種貓與2隻米克斯，全案朝刑事方向協請警察局調查，呼籲民眾目擊或有相關線索，可撥1959專線通報。

楊淑方說，動保處獲報後帶回貓咪屍體，5隻品種貓分別是2隻美國短毛貓、1隻英國短毛貓、1隻金吉拉、1隻加菲貓，另2隻貓咪是米克斯，均未結紮、節育。獸醫師解剖發現，有貓咪頭蓋骨破裂、肋骨斷裂，有重大外力致死可能，人為虐死可能性高，動保處現場持續蒐證中。

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楊淑方指出，回收貓咪屍體時，屍體狀態是軟的，研判死亡時間距離民眾通報不超過4小時，犯案時間可能是天還未亮時，現場查無血跡，貓咪陳屍現場應非案發第一現場，巡查現場尚無發現可疑物，已朝刑事案件請警方協助偵辦。

楊淑方呼籲，民眾如有相關訊息，請速通報動保處1959專線或動保處官方LINE ID @397prfja以利查辦；依據「動物保護法」第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

海山分局說，埔墘派出所接獲報案，經查現場無公家或私人監視器，全力配合動保處調查。

民眾通報在板橋光環路發現6具貓屍，清潔隊協助收回後，動保處現場重新蒐證又發現1具。（新北市動保處提供）

民眾通報在板橋光環路發現貓屍。（新北市動保處提供）

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